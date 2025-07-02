Edirne ve Kırklareli'nde 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde düzenlenen operasyonlarda 33 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından ilgili merkezlere teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 10:43, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 10:42
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren toplam 33 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde göçmenlerin tespit edilmesini sağladı. Bu kapsamda, Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalanarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli'nde ise Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 düzensiz göçmen yakalandı ve işlemleri tamamlanan göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yakalanan Göçmenler ve İşlemler
- Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı.
- Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Şüpheli Gözaltına Alındı
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.