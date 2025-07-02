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AJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam'a ilk uçuşu tamamlandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) Suriye'nin başkenti Şam'a yapılan ilk sefer başarıyla tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 10:59, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 11:00
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AJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam'a ilk uçuşu tamamlandı

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu'nun önemli merkezlerinden Şam'a haftanın her günü İSG'den karşılıklı seferlere başladı.

Böylece 13 yıl sonra İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) Şam'a uçuş yapan ilk hava yolu Ajet oldu.

Sefer öncesinden yapılan törene Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Halil Avşar, Sivil Havacılık Genel Müdürü (SHGM) Kemal Yüksek, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, İSG Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek ile bazı davetliler katıldı.

AJet uçağı, iki saatlik ilk uçuşun ardından yolcular Şam Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ashhad al-Salibi, bazı sivil havacılık otoritesi temsilcileri de iştirak etti.

"Ankara'dan Şam'a direkt uçuş yapan ilk hava yolu olacağız"

AJet Genel Müdürü Sarp, Şam'daki karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Türk Hava Yollarının ardından, 13 yıl sonra Türkiye'den Şam'a sefer düzenleyen hava yolu olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ankara'dan da uçuşların başlayacağını belirten Sarp, "Bugün İstanbul'dan Şam'a ilk seferimizi yaptık. 4 Temmuz Cuma günü Ankara'dan Şam'a ilk direkt uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Böylece, yıllar sonra Ankara'dan Şam'a direkt uçuş yapan ilk hava yolu olacağız. Artık AJet olarak haftanın her günü İstanbul'dan, 3 günü ise Ankara'dan Şam Uluslararası Havalimanı'na karşılıklı seferlerimiz olacak" diye konuştu.

Sarp, Suriye'de yeni dönemle birlikte bölgede barışa, istikrara yönelik gelişmelerin yeni hattın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirerek, Orta Doğu'nun kadim şehirlerinden Şam'a direkt seferlerle komşu ülkeyle beşeri ve ticari ilişkilerin yeniden canlanmasına vesile olacaklarını, Suriye halkının yeniden ayağa kalkma sürecinde kurdukları hava yolu köprüsünün kardeşliğe de katkı sunacağını kaydetti.

AJet'in 34 ülkede toplam 59 noktaya sefer düzenlediğine aktaran Sarp, Şam hattıyla Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika'da büyüme hedeflerine kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.

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