Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Son Bir Ayda 612 Orman Yangınına Müdahale Edildi
Son Bir Ayda 612 Orman Yangınına Müdahale Edildi
Yıllık ihracatta rekor seviyeye ulaşıldı
Yıllık ihracatta rekor seviyeye ulaşıldı
Şanlıurfa Karaköprü'de 2.738 TOKİ Konutu Teslim Edildi
Şanlıurfa Karaköprü'de 2.738 TOKİ Konutu Teslim Edildi
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 130 gözaltı
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 130 gözaltı
Ticaret Bakanlığı Sağlıksız Çocuk Giyim Ürününü Yasakladı
Ticaret Bakanlığı Sağlıksız Çocuk Giyim Ürününü Yasakladı
Türkiye'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Türkiye'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Altun: Özel'in Sözleri Toplumsal Barışı Zedeliyor
Altun: Özel'in Sözleri Toplumsal Barışı Zedeliyor
Saraçhane'de Erdoğan'a Hakaret Eden 42 Kişi Yakalandı
Saraçhane'de Erdoğan'a Hakaret Eden 42 Kişi Yakalandı
'Yerlikaya'nın konuşması uzayınca Erdoğan salondan ayrıldı' iddiasına açıklama
'Yerlikaya'nın konuşması uzayınca Erdoğan salondan ayrıldı' iddiasına açıklama
Bakan Yumaklı Açıkladı: Orman Yangınlarında Kritik Eşik Aşıldı mı?
Bakan Yumaklı Açıkladı: Orman Yangınlarında Kritik Eşik Aşıldı mı?
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 24,6 zam
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 24,6 zam
RTÜK Başkanı'ndan Sözcü TV'ye Tepki: İnanca Hakaret!
RTÜK Başkanı'ndan Sözcü TV'ye Tepki: İnanca Hakaret!
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi!
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi!
Aile Hekimleri İçin Yeni Düzenleme: Katsayı Kuralı Değişiyor
Aile Hekimleri İçin Yeni Düzenleme: Katsayı Kuralı Değişiyor
Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
Eski tip ehliyetler için zaman daralıyor
Eski tip ehliyetler için zaman daralıyor
Erdoğan: Yargı sözde dergiye gereğini yapacak
Erdoğan: Yargı sözde dergiye gereğini yapacak
784 Kanser İlacı Artık Ücretsiz! Kistik Fibrozis Hastalarına Umut
784 Kanser İlacı Artık Ücretsiz! Kistik Fibrozis Hastalarına Umut
Sınava Günler Kala AGS Giriş Belgeleri Hala Açıklanmadı!
Sınava Günler Kala AGS Giriş Belgeleri Hala Açıklanmadı!
AYM'den Arabulucu Hatası Nedeniyle İşçiye Tazminat Kararı
AYM'den Arabulucu Hatası Nedeniyle İşçiye Tazminat Kararı
Bursa'da Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama
Bursa'da Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama
Vergi denetimlerinde e-İnceleme Sistemi başladı
Vergi denetimlerinde e-İnceleme Sistemi başladı
Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha oldu
Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha oldu
İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu!
İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu!
Efkan Ala: İnancımıza Yönelik Saldırıyı Şiddetle Reddediyoruz
Efkan Ala: İnancımıza Yönelik Saldırıyı Şiddetle Reddediyoruz
Bahçeli: Sağlığım Yerinde, Provokasyonlara Geçit Yok
Bahçeli: Sağlığım Yerinde, Provokasyonlara Geçit Yok
Bakan Işıkhan: Emekli Maaşı Artışı Meclis Gündeminde
Bakan Işıkhan: Emekli Maaşı Artışı Meclis Gündeminde
30 ilde FETÖ'ye operasyon: 156 kişi yakalandı
30 ilde FETÖ'ye operasyon: 156 kişi yakalandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son orman yangınlarının kontrol altına alındığını ve mücadele çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 11:44, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 11:46
Yazdır
Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X hesabından yaptığı açıklamada, son zamanlarda yaşanan orman yangınlarına karşı yürütülen mücadeleye dair önemli bilgiler paylaştı.

Yumaklı, "#OrmanınKahramanları olarak adlandırılan ekiplerin gece gündüz demeden gösterdiği özverili çalışmalar sayesinde, birçok bölgede çıkan yangınlar kontrol altına alınmıştır. Özellikle İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Saruhanlı ve Bilecik Vezirhan'daki yangınlar tamamen söndürülmüştür. Ayrıca, Hatay Antakya ve Manisa Ahmetli'de ise büyük oranda kontrol sağlanmış olup, soğutma çalışmaları kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Yangınlarla Mücadelede Teşekkür ve Uyarılar

Bakan Yumaklı, yangınlarla mücadelede emeği geçen başta kahraman ekip arkadaşları ve orman yangın gönüllüleri olmak üzere, tüm kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve milletimize teşekkür etti. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki bir hafta boyunca yangın riskinin çok yüksek olduğunu belirten Bakan, Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava ve kara gücüyle mücadeleye hazır olduklarını vurguladı. Ancak bu mücadelenin sadece bakanlığın değil, herkesin ortak sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Yangınların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Önlemler

  • Anız yakmayalım.
  • Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım.
  • İzmarit atmayalım.
  • Atıkları çöpe atalım.
  • Biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken mutlaka su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım.
  • En ufak bir duman gördüğümüzde bile vakit kaybetmeden 112'yi arayalım.

Bakan Yumaklı, asıl başarının yangınları söndürmek değil, yangınların hiç çıkmamasını sağlamak olduğunu hatırlatarak, #YeşilVatan'ın hepimizin ortak mirası ve sorumluluğu olduğunu vurguladı. Her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber