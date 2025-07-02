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Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Başladı

İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları başladı. Kurslar 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 13:49, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 14:04
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Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları, İstanbul'da başladı. Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Müdürü Adem Sağır, 120 12. sınıf öğrencisinden 20'sinin yurt dışında eğitim gördüğünü, kalan 100 öğrenciden 93'ünün ise aktif olarak kurslara katıldığını belirtti. Öğrenciler saat 09.00'da okula gelerek kahvaltıdan sonra derslere başlıyor ve yaz kursları 7 saatlik programla devam ediyor. Bu kursların amacı, dersleri pekiştirmek, gelecek yılın müfredatındaki dersleri önceden görmek ve YKS sisteminin temelini oluşturmak olarak açıklandı.

Yaz Kurslarının Amacı ve İçeriği

Sağır, öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) sayesinde başka bir takviye almadan, kendi okullarında ve öğretmenleriyle hedefledikleri üniversitelere ulaşabildiklerini vurguladı. "Bakanlığımızın bu konudaki destekleyici tavrı ve tutumu bizler için çok kıymetli." ifadesini kullanan Sağır, Milli Eğitim Bakanlığının ürettiği dijital içeriklerin son yıllarda büyük ölçüde zenginleştiğini belirtti. Bu dijital materyallerin, ders içeriklerinin zenginliğiyle birleşerek iyi öğrenciler ve öğretmenlerle muazzam sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

  • Bütün öğrencilerin girdikleri denemeler ölçme değerlendirme birimi tarafından hemen değerlendirilir.
  • Sonuçlar yarım saat içerisinde velilere bildirilir.
  • Bireysel ve mesleki rehberlik konusunda bilgilendirmeler aksatılmadan yapılır.
  • Daha profesyonel desteğe ihtiyaç duyulduğunda gerekli tüm destekler sağlanır.
  • Kasım-Nisan tatili ve sömestir tatilinde yapılan kurs ve kamplarla yürütülen faaliyetler desteklenir.

Kursların Süresi

DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları, öğretmen ve öğrencilerin bulundukları yerleşim yerlerindeki birimlerde katılabileceği şekilde 31 Ağustos'a kadar devam edecek.


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