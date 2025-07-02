AK Parti'den Özgür Özel'in 'Cuntacı' İfadesine Sert Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'cuntacı' ifadesini kullanması, siyasi arenada büyük yankı uyandırdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in demokratik siyaset konusunda ciddi bir bilinçsizlik sergilediğini belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise bu tür saldırgan ifadelerin yalnızca devletin en üst makamına değil, aynı zamanda milletin ortak değerlerine ve iradesine de ağır bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

Saraçhane Mitingi ve Açıklamalar

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Saraçhane'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor 100. Gün Mitingi"nde açıklamalarda bulundu. Saraçhane'deki İBB binası önünde otobüs üzerinden kalabalığa hitap eden Özel, konuşmasına Nazım Hikmet'in "Hürriyet Kavgası" şiirini okuyarak başladı. Konuşmasında Ekrem İmamoğlu'ndan bahseden Özel, ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert ifadeler kullandı.

Özgür Özel'in Sözleri

Ekrem başkana ve arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Biz de kaya gibi onların arkasında duruyoruz. Her darbenin başında bir cuntası olur. Bu darbenin de üç savcısı, üç hakimi, tane gizli tanığı, iftiracıları var. Ve bu darbenin başında bir başkan, bir cunta başkanı var. Milletin geçmişte cumhurbaşkanı diye seçip yetki verdiği birisi Recep Tayyip Erdoğan artık cumhurbaşkanı değil cunta başkanıdır.

AK Parti'den Gelen Tepkiler