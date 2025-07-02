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Acun Ilıcalı Yasa Dışı Bahis Davasında Hakim Karşısında

Acun Ilıcalı, yasa dışı bahis reklamı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Ünlü isim suçlamaları reddetti ve aylık gelirini açıkladı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 12:35, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 12:35
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Acun Ilıcalı Yasa Dışı Bahis Davasında Hakim Karşısında

Acun Ilıcalı, hakkında "bazı maçlarda yasa dışı bahis reklamı yapmak" iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis istenen dava için hakim karşısına çıktı. Savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddeden Ilıcalı, mahkemenin sorusu üzerine aylık gelirini açıkladı. Hakkında yasa dışı bahis iddiasıyla dava açılan Acun Ilıcalı, görülecek dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

Hapis Cezası İsteniyor

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Acun Ilıcalı ve bazı şüpheliler hakkında, TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti.

Acun Ilıcalı Aylık Gelirini Açıkladı

Ilıcalı savunmasına başlarken aylık gelirinin 5 milyon lira olduğunu belirtti. Ilıcalı, "Aylardır bu davanın şaşkınlığı içerisindeyim, neden burada olduğumu anlamış değilim. 8-10 yıldır ülkemizde yayınlanan maçlarda yayıncının müdahale etme şansı olmayan yayınlardan dolayı buradayım. Yayıncılara bunlara hiçbir şey yapamıyorum. Biz 6-7 kanalda bu maçları görebiliyoruz fakat biz buradayız. Hayatımda ilk defa bir suçlama üzerine sizin karşınızdayım, bundan dolayı çok mutsuzum ve acı hissediyorum. Neresinden baksanız yapılabilecek bir şey yok, buna bir çare yok, biz de bulamadık" dedi.

"Yayıncılık Görevimizi Yaptık"

Acun Ilıcalı, "Bütün arkadaşlarım adına son derece üzgünüm, onların burada olmasının sorumluluğunu da kendimde hissediyorum. Teknik olarak, UEFA'ya müdahale etme şansımız yok. Oranın federasyonu reklam almış, biz sadece yayıncılık görevimizi yaptık. UEFA'dan bu konuda dün bir mektup geldi, maç yayınlarının onların istediği şekilde olması gerektiğiyle ilgili. Arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Maç yayınlamak gibi çok masum bir konudan şu an karşınızdayım. Bana en çok acı veren de dün akşam aynı yayınların olması ve buna müdahale edemiyor olmam. Biz para verdik, aldık, yayınladık, sonunda da buradayız işte" dedi.

"Müdahale Etme Şansımız Yoktur"

TV8 Genel Müdürü Aslı Yaşaroğlu savunmasında, "35 senelik televizyon geçmişine sahip, birçok maç yayınına tanıklık etmiş bir insanım. Bizim tek sorumluluğumuz maçları çekeriz ve yayınlarız, başka hiçbir şeye müdahale etme şansımız yoktur. Aynı zamanda gömülü olan panolardakileri geri çekmemiz mümkün değildir. Mevcut maçların TV8'de yayınlanmasının sebebi RTÜK kanununun verdiği zorunluluktandır. Bu yayınları tek biz yapmıyoruz, özel kanallar da yapıyor, devlet kanalları da yapıyor" dedi.

İddianame ve Suçlamalar

  • Acun Ilıcalı "şüpheli" olarak yer alıyor.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede Ilıcalı "şüpheli" olarak yer aldı.
  • İddianamede, Ilıcalı ile bazı şüphelilerin TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddiasıyla "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

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