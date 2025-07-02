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Otomobil Satışlarında Rekor Artış! SUV Otomobiller Zirvede

Türkiye'de otomobil satışları yüzde 5,4 arttı. SUV ve elektrikli araçlar pazarın yıldızı oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 18:55, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 18:54
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Otomobil Satışlarında Rekor Artış! SUV Otomobiller Zirvede

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan Haziran 2025 verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında önemli gelişmeler yaşandı. Ocak-Haziran döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 488 bin 3 adede ulaştı. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 3,8 artışla 119 bin 376 olarak gerçekleşti. Toplamda, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 5,1 artarak 607 bin 379 oldu.

Haziran ayında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 artarak 118 bin 13 adede yükseldi. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 6,6 artışla 93 bin 676, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 32,4 büyüyerek 24 bin 337 olarak kaydedildi.

Pazar Segmentleri ve Gövde Tipleri

  • Pazarın yüzde 81,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
  • C segmenti otomobiller: 268 bin 817 ile yüzde 55,1 pay.
  • B segmenti otomobiller: 124 bin 895 ile yüzde 25,6 pay.

Gövde Tiplerine Göre Satışlar

  • SUV otomobiller: yüzde 62,8 pay ve 306 bin 286 satış.
  • Sedan otomobiller: yüzde 21,8 pay ve 106 bin 398 satış.
  • H/B otomobiller: yüzde 14,5 pay ve 70 bin 779 satış.

Mekanik Özelliklere Göre Satışlar

  • Benzinli otomobil satışları: 229 bin 128, yüzde 47 pay.
  • Hibrit otomobil satışları: 131 bin 686, yüzde 27 pay.
  • Elektrikli otomobil satışları: 85 bin 894, yüzde 17,6 pay.
  • Dizel otomobil satışları: 38 bin 73, yüzde 7,8.
  • Otogazlı otomobil satışları: 3 bin 222, yüzde 0,7.

Elektrikli Otomobil Satışlarındaki Artışlar

  • 160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları: yüzde 104,3 artışla yüzde 13,9.
  • 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları: yüzde 191,3 artışla yüzde 3,7.

Diger Önemli Veriler

  • 1600cc altındaki otomobil satışları: yüzde 25 azalarak yüzde 54,6 pay.
  • 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları: yüzde 9,7 artarak yüzde 0,6 pay.
  • 2000cc üstü otomobil satışları: yüzde 13,6 artarak yüzde 0,2 pay.
  • Otomatik şanzımanlı otomobiller: 462 bin 89 ile yüzde 94,7 pay.
  • Manuel şanzımanlı otomobiller: 25 bin 914 ile yüzde 5,3 pay.

Hafif Ticari Araç Pazarı Gövde Tipine Göre Dağılımı

  • Van gövde tipi: %73,6 pay ve 87 bin 833 adet.
  • Kamyomet gövde tipi: %9,9 pay ve 11 bin 850 adet.


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