Hüküm giydikleri adliye sarayının tadilat ve bakım işlerini yapıyorlar

Erdoğan'dan Gazze'nin Kadınlarına Destek Mesajı
Erdoğan'dan Gazze'nin Kadınlarına Destek Mesajı
Bakan Şimşek: İhracat Zorlu Koşullara Rağmen Güçlü
Bakan Şimşek: İhracat Zorlu Koşullara Rağmen Güçlü
Bursa'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Bursa'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Türkiye ve Çin Arasında Medya Alanında Yeni İşbirlikleri
Türkiye ve Çin Arasında Medya Alanında Yeni İşbirlikleri
Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı
Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç'tan Cumhurbaşkanına Hakaret Açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan Cumhurbaşkanına Hakaret Açıklaması
Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Son Bir Ayda 612 Orman Yangınına Müdahale Edildi
Son Bir Ayda 612 Orman Yangınına Müdahale Edildi
Yıllık ihracatta rekor seviyeye ulaşıldı
Yıllık ihracatta rekor seviyeye ulaşıldı
Şanlıurfa Karaköprü'de 2.738 TOKİ Konutu Teslim Edildi
Şanlıurfa Karaköprü'de 2.738 TOKİ Konutu Teslim Edildi
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 130 gözaltı
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 130 gözaltı
Ticaret Bakanlığı Sağlıksız Çocuk Giyim Ürününü Yasakladı
Ticaret Bakanlığı Sağlıksız Çocuk Giyim Ürününü Yasakladı
Türkiye'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Türkiye'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Altun: Özel'in Sözleri Toplumsal Barışı Zedeliyor
Altun: Özel'in Sözleri Toplumsal Barışı Zedeliyor
Saraçhane'de Erdoğan'a Hakaret Eden 42 Kişi Yakalandı
Saraçhane'de Erdoğan'a Hakaret Eden 42 Kişi Yakalandı
'Yerlikaya'nın konuşması uzayınca Erdoğan salondan ayrıldı' iddiasına açıklama
'Yerlikaya'nın konuşması uzayınca Erdoğan salondan ayrıldı' iddiasına açıklama
Bakan Yumaklı Açıkladı: Orman Yangınlarında Kritik Eşik Aşıldı mı?
Bakan Yumaklı Açıkladı: Orman Yangınlarında Kritik Eşik Aşıldı mı?
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 24,6 zam
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 24,6 zam
RTÜK Başkanı'ndan Sözcü TV'ye Tepki: İnanca Hakaret!
RTÜK Başkanı'ndan Sözcü TV'ye Tepki: İnanca Hakaret!
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi!
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi!
Aile Hekimleri İçin Yeni Düzenleme: Katsayı Kuralı Değişiyor
Aile Hekimleri İçin Yeni Düzenleme: Katsayı Kuralı Değişiyor
Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
Eski tip ehliyetler için zaman daralıyor
Eski tip ehliyetler için zaman daralıyor
Erdoğan: Yargı sözde dergiye gereğini yapacak
Erdoğan: Yargı sözde dergiye gereğini yapacak
784 Kanser İlacı Artık Ücretsiz! Kistik Fibrozis Hastalarına Umut
784 Kanser İlacı Artık Ücretsiz! Kistik Fibrozis Hastalarına Umut
Sınava Günler Kala AGS Giriş Belgeleri Hala Açıklanmadı!
Sınava Günler Kala AGS Giriş Belgeleri Hala Açıklanmadı!
AYM'den Arabulucu Hatası Nedeniyle İşçiye Tazminat Kararı
AYM'den Arabulucu Hatası Nedeniyle İşçiye Tazminat Kararı
Bursa'da Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama
Bursa'da Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama
Vergi denetimlerinde e-İnceleme Sistemi başladı
Vergi denetimlerinde e-İnceleme Sistemi başladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hüküm giydikleri adliye sarayının tadilat ve bakım işlerini yapıyorlar

Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler, bir taraftan cezalarını çekerken, bir taraftan da Yerköy Adliye Sarayı'nın tadilat ve bakımını yapıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 13:34, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 13:35
Yazdır
Hüküm giydikleri adliye sarayının tadilat ve bakım işlerini yapıyorlar

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde, 10 yükümlü Yerköy Adalet Sarayı'ndaki boya, badana, tadilat ve bahçe düzenleme gibi işlerde görevlendirildi.

Hüküm giydikleri adliye sarayını yaptıkları boya, badana ve çevre düzenlemesiyle güzelleştiren yükümlüler, ara tatil dönemlerinde de 15 okulun bakım ve onarımını yaptı.

Yerköy Cumhuriyet Savcısı Barış Çetin, adliyedeki fiziki ihtiyaçlar doğrultusunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden destek talep ettiklerini söyledi.

Cezaları infaz edilen hükümlülerin topluma faydalı işlerde görev almasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Çetin, adliyede taşınma, birim değişikliği, bakım ve onarım gibi işlemler için yükümlülerin görevlendirildiğini kaydetti.

Günde en az 4 saat çalışıyorlar

Çetin, yükümlülerin cezalarını çekerken meslek edindiklerini ve aynı zamanda kamuda tasarrufa katkı sağladıklarını dile getirerek, "Yükümlülerimizi boya, sıva ve bahçe düzenleme gibi işlerde görevlendirdik. Burada her ne kadar yükümlülerin cezaları infaz olmuş olsa da topluma faydalı işlerde de çalıştırılması amaç edinilmiştir. Kamuya yararlı işlerde görev alan yükümlülerimiz günde en az 4 saat çalışarak hem kamunun tasarruf etmesini sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor." dedi.

Bu tür uygulamaların hem kamu yararı açısından hem de yükümlülerin yeniden topluma kazandırılması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çetin, "Uygulama, iş disiplini kazandırıyor, toplumda cezasızlık algısını kırıyor ve yükümlülere faydalı bir sorumluluk bilinci kazandırıyor." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber