Bursa'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Dün Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de 3,9 ve saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, paniğe neden olmuştu.

Bugün de AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Gemlik ilçesi merkezli olarak saat 13.57'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından bölgede kısa süreli panik yaşandı. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediğini belirtti. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Sarsıntı, Marmara Bölgesi'ndeki illerde ve İstanbul'daki birçok ilçede hissedildi.