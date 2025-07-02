'Terörsüz Türkiye'de turizm atağı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hakkari'deki 3 bin 500 rakımlı Cilo Dağı bölgesini turizme kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentte iki turizm bölgesi ilan edilmesi için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında Hakkari'ye kapsamlı bir ziyaret gerçekleştiren Ersoy, Cilo Dağları'nda incelemelerde bulundu ve Esendere Halk Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Bölgenin kültür ve turizm potansiyeline ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy'a, Hakkari Valisi Ali Çelik, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Tamer Beyoğlu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı eşlik etti.

Cilo Dağları Turizme Açılıyor

Buzulları, gölleri ve trekking rotalarıyla dikkat çeken Cilo Dağları'nda yapılması planlanan yatırımlar hakkında konuşan Bakan Ersoy, "GoTürkiye başta olmak üzere tüm tanıtım araçlarımızı seferber edeceğiz. Cilo'nun doğal güzelliklerini dünyaya tanıtacağız. Mergabütan ve Berçelan gibi yaylalarla birlikte bu bölge, kış ve doğa turizmi açısından Türkiye'nin yeni cazibe merkezi olacak. Kayak ve snowboard dışında Mergabütan'da atlı kızak, kar yürüyüşü, buz tırmanışı gibi alternatif kış sporları ve aktiviteleri de geliştirilebilir. Mergabütan Kayak Merkezi'nin düzenlediği Mergabütan Kayak Festivali ve Uluslararası Kayak Yarışmaları gibi etkinlikler, bölgenin bilinirliğini artırarak uluslararası alanda dikkat çekmektedir. Yeni yapılan 4 yıldızlı otel ve gelişen sosyal tesisler de ziyaretçilere daha konforlu bir konaklama ve kaliteli hizmet imkanı sunmaktadır. Yıllık 200 bine varan ziyaretçi sayısı, merkezin ne kadar ilgi gördüğünün bir göstergesidir. 'Dağların şehri' olarak anılan Hakkari'yi turizmde hak ettiği noktaya taşıyacağız." dedi.

Yeni Turizm Merkezleri ve Master Planı

Ersoy, Yüksekova Cilo ve Kamışlı'yı kapsayan bölgede iki yeni turizm merkezi ilanı için çalışmaların başlatıldığını, ilgili kararname taslağının Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini belirtti. Hakkari'nin sahip olduğu doğal ve arkeolojik potansiyele dikkat çeken Ersoy, "Altı ay kar garantisi sunan bu coğrafyada sadece kayak değil, doğa sporları ve kültürel turizm açısından da büyük bir fırsat var" dedi. Bölgenin hızla bir turizm kentine dönüşeceğini vurgulayan Bakan Ersoy, Hakkari için kapsamlı bir turizm master planı hazırlıklarına başlandığını, birkaç ay içinde tamamlanarak ilçeler bazında tüm turizm yatırımlarının hayata geçirileceğini duyurdu.

"Artık Bu Coğrafya Terörle Değil, Kültür ve Turizmle Anılıyor"

Hakkari'nin terörle anıldığı günlerin geride kaldığını vurgulayan Bakan Ersoy şöyle konuştu: "Yıllarca terörle anılan, adını sadece operasyonlarla duyduğumuz bu topraklar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli öncülüğünde başlayan Terörsüz Türkiye dönemi ile artık farklı bir kimlik kazanmış durumda. Sadece Hakkari değil, terör örgütünün faaliyet gösterdiği her nokta daha şimdiden bambaşka konularla, başarılarla anılmaya başlandı. Terörsüz Türkiye, ülkemizin önünde yepyeni kapıları açacak. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda tarihi bir adım. Bu sürecin başarıyla tamamlanması, Türkiye'nin kalkınmasını ve yükselişini hızlandıracak. Bölgesinin lider ülkesi konumunda olan Türkiye'nin dünyada devler ligine girişine katkı sağlayacak."

Kültürel ve Doğal Potansiyel

Bakan Ersoy, Hakkari'nin kültürel ve doğal potansiyelini ortaya çıkarmak için çok yönlü bir seferberlik yürüttüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Mergabütan'daki kayak merkezimizle kış turizmini, Cilo ve Sat Dağları'ndaki trekking rotalarıyla doğa turizmini, Gevaruk Yaylası'ndaki kaya resimleriyle kültür turizmini aynı potada buluşturacağız. Hakkari artık Türkiye Yüzyılı'nın yükselen şehirlerinden biridir. "Koruma-Kullanma Dengesi" gözetilerek Türk turizmine kazandırdığımız bütün bu değerler, ülkemizin geneli için olduğu kadar bulundukları bölgenin de kalkınıp gelişmesini, ekonomik ve sosyal hayatın canlanmasını sağlamaktadır."

Sosyoekonomik Kalkınmaya Katkı

Söz konusu yatırımların yalnızca turizme değil, sosyoekonomik kalkınmaya da katkı sunduğunu belirten Ersoy, "Yeni oteller, sosyal tesisler, konaklama imkanlarıyla bölge her geçen gün turizmde daha fazla adından söz ettirecek. Turizmi 81 ile yaymak bizim en büyük hedefimizdi, bunu başarıyoruz." dedi.

İranlı Turistler İçin Yeni Adres: Hakkari

Hakkari'nin İran sınırına yakınlığı sayesinde uluslararası turizmde de yeni bir merkez olabileceğini belirten Bakan Ersoy, "Esendere Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 1 milyon 300 binden fazla kişi giriş yaptı. Bu yılın ilk 5 ayında bu sayı şimdiden 600 bini buldu. Van nasıl İranlı turistlerin uğrak yeri haline geldiyse, Hakkari de yeni dönemde bu ilgiden payını alacak." şeklinde konuştu.

Dijital Tanıtım Kampanyaları

Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Hakkari'ye özel yürütülen tanıtım kampanyalarına da değindi. 41 ülkede dijital banner kampanyalarıyla 12,2 milyon gösterim sağlandığını aktaran Ersoy, "Hakkari'nin güzelliklerini dünya ile paylaşmak için dijital tanıtımın tüm olanaklarını kullanıyoruz." dedi.

Sanat Bölgeye Yayılıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, geçtiğimiz yıl Şırnak'ta düzenlenen Anadolu Opera ve Bale Festivali'ni hatırlatarak, "Şırnak'ta başlattığımız bu sanat yolculuğunu bölgenin tüm illerine yayacağız. Hakkari'nin bu dönüşümüne sahne sanatlarıyla katkı sunacağız." dedi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise bölgedeki sanata olan ilgiyi vurgulayarak, "Bölge insanının tiyatroya olan ilgisini ve seyirci kalitesini zaten biliyoruz. Devlet Tiyatroları olarak oyunlarımızı bu coğrafyadaki sahnelere taşımak için gerekli hazırlıkları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Esendere Halk Kütüphanesi'nin açılışında ise, "Terörden arındırılmış bölgelerimiz artık kitapla, sanatla, üretimle anılıyor. Bu değişimin en güzel örneklerinden biri Hakkari'dir. Bu topraklara ne zaman bilgi, sanat ve hizmet taşınsa; terör değil kardeşlik filizlenir." dedi.

Altıncı Kütüphane Hizmette

Ersoy, 500 metrekarelik alana kurulu, 15 bin kitaplık raf kapasitesine ve 120 kişilik oturum alanına sahip Esendere Halk Kütüphanesi'nin açılışıyla birlikte Hakkari'deki kütüphane sayısının altıya çıktığını belirtti. "İl Halk Kütüphanesi, Şemdinli, Çukurca, Yüksekova ve yakın zamanda hizmete aldığımız Durankaya kütüphanelerimiz faal durumda. Gençlere, öğrencilere hizmet götürdüğümüz sürece bu topraklarda yeniden nifak tohumlarının serpilmesini engelleyebiliriz. Biz de gençlerimize ve öğrencilerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.