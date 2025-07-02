Bakan Şimşek: İhracat Zorlu Koşullara Rağmen Güçlü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatın dirençli yapısını koruduğunu ve cari açığın sürdürülebilir seviyede olduğunu açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 14:45, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 14:44
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel koşulların zorluklarına rağmen ihracatın dirençli yapısını koruduğunu belirtti. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, makroekonomik verilerdeki gelişmelere dikkat çekti. Küresel koşulların zorluklarına rağmen ihracatın dirençli yapısını koruduğuna işaret eden Şimşek, cari açığın öngörüler doğrultusunda gerçekleştiğini ve sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ettiğini vurguladı.
Ekonomik Göstergelerdeki Gelişmeler
Mehmet Şimşek, nisan ayında 381 baz puana kadar yükselen risk priminin (CDS) haziran sonu itibarıyla 283 baz puana gerilediğini aktardı. Ayrıca, iki yıllık gösterge tahvil faizinin yüzde 49'dan yüzde 40'ın altına indiğini belirtti.
Olumlu Sonuçlar ve Beklentiler
- CDS ve borçlanma maliyetlerindeki düşüş, kararlı ve sabırlı duruşun olumlu sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyuyor.
- Dezenflasyon süreciyle yurt içi finansal koşulların önümüzdeki dönemde daha da iyileşmesi bekleniyor.