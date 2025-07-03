'Kibritçi Çevat' Şekip Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı

Uzun yıllar boyunca sahnede ve beyaz perdede sergilediği performanslarla sanatseverlerin takdirini kazanan Taşpınar'ın vefatı sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Şekip Taşpınar, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde bulunan Altınoluk Köy Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Altınoluk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Taşpınar'ın ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.