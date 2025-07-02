Turka'nın Araç Muayene Bayiliğine Rekor Başvuru!
Türkiye genelinde açılacak 249 Turka araç muayene istasyonu için bayilik başvuruları rekor seviyeye ulaştı.
Turka, yeni nesil araç muayene vizyonu ile Türkiye genelinde açacağı 249 istasyon için bayilik başvurularında yoğun ilgiyle karşılaşıyor. 81 ilden başvuru alınırken, il başına ortalama 2 başvuru gerçekleştiği ve değerlendirme sürecinin başladığı bildirildi.
Turka'nın Araç Muayene İstasyonları ve Bayilik Süreci
Turka,
2027-2047 döneminde hizmet verecek araç muayene istasyonları için başvuruları kabul ediyor.
MOI Ortak Girişim Grubu tarafından oluşturulan Turka markası,
20 yıl boyunca hizmet verecek ve
15 Ağustos 2027'den itibaren
249 istasyonla faaliyete geçecek. Türkiye'de
31 milyondan fazla araç trafikte yer alırken, her yıl tekrarlarıyla birlikte
15 milyon araç muayenesi gerçekleştiriliyor. Turka İcra Kurulu Üyesi
Serhan Salman, "Yeni nesil araç muayene vizyonuyla devralacağımız sistemin hızlı, verimli ve insan odaklı olarak devam etmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz" dedi. Başvuru şartları
www.turka.com adresinde detaylı şekilde yayınlandı ve ilk günden itibaren yoğun başvuru alındı.
Bayilik Başvuru Şartları ve Değerlendirme Kriterleri
- Finansal yeterlilik
- Referans mektubu
- Firma tanıtım dokümanı
- Niyet mektubu
- Eksiksiz doldurulan taşınmaz bilgi formu
- Tapu belgesi
- Kadastro parsel çapı
- İmar durumu belgesi
- Arazi fotoğrafı
Başvurular, eksiksiz belgelerle birden fazla ilde de yapılabiliyor. Değerlendirme sürecinde referans mektubu ile yapılan başvurulara öncelik veriliyor.
İstasyon Sayısı ve İstihdam Hedefleri
5 yılda bir yapılacak değerlendirmelerle, ihtiyaç duyulan istasyon sayısı belirlenecek ve buna göre artırılacak. Turka,
249 istasyonda 4 bin 500 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor. Araç muayenelerine hızlı, verimli ve insan odaklı olarak devam edilmesi amaçlanıyor. Her yıl
1 milyondan fazla aracın trafiğe çıktığı Türkiye'de, otomotiv sektöründeki gelişmelere uygun olarak sürüş güvenliği ve elektrikli araçlara yönelik test programları da oluşturulacak.