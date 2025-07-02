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Özgür Özel'e ait dokunulmazlık dosyası TBMM'de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 16:14, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 16:41
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Özgür Özel'e ait dokunulmazlık dosyası TBMM'de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar TBMM'ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

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