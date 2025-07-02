Erzurum'da göreve yeni başlayan doktor tutuklandı

Erzurum Karaçoban Devlet Hastanesi'nde göreve yeni başlayan bir doktorun, hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle hem adli hem de idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı ve tutuklandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayın tüm aşamalarının yakından takip edildiği belirtildi. Soruşturmanın başlatıldığı 30 Haziran 2025 tarihinde ilgili personelin görevden uzaklaştırılarak açığa alındığı ve adli mercilere sevk edilen kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi. Sürecin şeffaf bir şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Açıklaması

Karaçoban Devlet Hastanesi 'nde göreve yeni başlayan doktorla ilgili iddialar hakkında, 30 Haziran 2025 tarihinde hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.

'nde göreve yeni başlayan doktorla ilgili iddialar hakkında, tarihinde hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. İlgili personel aynı gün görevden uzaklaştırılarak açığa alındı.

Adli mercilere sevk edilen kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sürecin tüm aşamaları İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip edilmektedir.



