'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Erbaş, ütücüsünü Hacca götürmüş" başlıklı haberle ilgili bir açıklama yaparak, iddiaları "yalan ve çarpıtma" olarak nitelendirmiştir. Açıklamada, Arafat'taki bir günlük görevlendirme listesinin çarpıtıldığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu'nda görev alan personelin sanki Başkan için özel olarak görevlendirilmiş gibi gösterildiği belirtilmiştir. Haberi hazırlayan muhabirin, Başkanlıktan bilgi almadan haber yaptığı ve kamuoyunu yanıltıcı bilgi verdiği ifade edilmiştir.

Görevlendirmeler ve Organizasyon

Hac organizasyonunda çamaşırcı ve ütücü olarak görevlendirilen personel, Mekke Hastanesi, Mekke ve Medine sağlık merkezleri ile Arafat ve Mina sağlık çadırlarında görev yapan personelin iş kıyafetlerini, yatan hastaların kıyafetlerini, nevresim ve çarşaflarını yıkayıp ütülemektedir.

olarak görevlendirilen personel, Mekke Hastanesi, Mekke ve Medine sağlık merkezleri ile Arafat ve Mina sağlık çadırlarında görev yapan personelin iş kıyafetlerini, yatan hastaların kıyafetlerini, nevresim ve çarşaflarını yıkayıp ütülemektedir. Aşçı olarak görevlendirilen personel, hastanede yatan hastalar için diyet yemekleri hazırlamakta ve çölyak hastalarına özel oluşturulan mutfakta hizmet sunmaktadır.

olarak görevlendirilen personel, hastanede yatan hastalar için diyet yemekleri hazırlamakta ve çölyak hastalarına özel oluşturulan mutfakta hizmet sunmaktadır. Bu alanda görev yapan diyetisyen personel, yemeklerin sağlık koşullarına uygun şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını denetlemekte, hasta menülerinin belirlenmesi ve menülere uygun yemeklerin hazırlanmasından sorumludur.

personel, yemeklerin sağlık koşullarına uygun şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını denetlemekte, hasta menülerinin belirlenmesi ve menülere uygun yemeklerin hazırlanmasından sorumludur. Arafat aşamasında tüm personele görev verilmekte, özellikle Arafat ve Mina'daki sağlık çadırları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm alanlarda hizmet sunulmaktadır.

Arafat hizmetlerinin genel sevk ve idaresi ile koordinasyonundan sorumlu olan personelin konakladığı merkez çadırlarda da görevli personel bulundurulmaktadır.

Hukuki Süreç

Daha önce de benzer şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkan ile ilgili yalan ve çarpıtma haberler yapıldığı belirtilmiş; bu haberin de kurumun itibarını zedelemeye yönelik olduğu vurgulanmıştır. Son olarak, haberle ilgili olarak hukuki işlem başlatılacağı açıklanmıştır.



