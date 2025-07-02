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Haziranda Fiyat Değişimleri: Kiraz Zirvede, Karpuz Dipte

İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilere göre haziranda kiraz fiyatı yüzde 44,29 arttı, karpuz ise yüzde 31,51 geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 17:50, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 17:52
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Haziranda Fiyat Değişimleri: Kiraz Zirvede, Karpuz Dipte

Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatlarında önemli değişiklikler yaşandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre, 336 ana üründen 180'inin fiyatı arttı, 46 ürünün fiyatı ise azaldı. Bu dönemde özellikle bazı meyve ve sebzelerde dikkat çekici fiyat hareketleri gözlendi. Fiyatı en çok artan ürün kiraz olurken, en çok düşen ürün ise karpuz oldu. Ayrıca, limon, deniz ve havuz kıyafetleri, uçak bileti ve araba kiralama ücretlerinde de önemli artışlar yaşandı. Fiyatı azalan ürünler arasında ise taze fasulye, sarımsak ve kuru soğan öne çıktı.

Haziranda Fiyatı En Çok Artan Ürünler

  • Kiraz: %44,29 artış
  • Limon: %41,37 artış
  • Deniz ve havuz kıyafetleri: %25,86 artış
  • Uçak bileti: %13,50 artış
  • Araba kiralama ücreti (günlük): %11,30 artış
  • Meyve suyu: %10,02 artış
  • Özel amaçlı kurs ücreti: %9,38 artış
  • Soğuk çay: %9,10 artış
  • Ücretli dijital abonelikler: %9,09 artış
  • Mazot-dizel: %8,84 artış
  • Antep fıstığı: %8,83 artış
  • Elma: %8,80 artış
  • Patlıcan: %7,81 artış
  • Gofret: %7,42 artış
  • Kola: %7,39 artış
  • Ekmek: %6,35 artış

Haziranda Fiyatı En Çok Düşen Ürünler

  • Karpuz: %31,51 düşüş
  • Taze fasulye: %26,60 düşüş
  • Sarımsak: %16,25 düşüş
  • Edebi kitaplar: %15,01 düşüş
  • Kuru soğan: %11,64 düşüş
  • Yumurta: %10,15 düşüş
  • Şehirlerarası otobüs bilet ücreti: %9,49 düşüş
  • Muz: %7,29 düşüş
  • Patates: %6,54 düşüş
  • Kabak: %4,68 düşüş
  • LPG: %3,70 düşüş
  • Oyuncak fiyatı: %3,45 düşüş
  • Dolmalık biber: %2,75 düşüş
  • Ispanak: %2,66 düşüş
  • Kıvırcık: %1,95 düşüş
  • Barbunya: %1,66 düşüş


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