Bakan Memişoğlu Paylaştı: Sağlıkta Son Bir Yılda Neler Değişti?

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam bir yıl oldu. Bu 365 günde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonumuza emin adımlarla ilerleyeceğimiz 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli'ni hayata geçirdik. Sağlık sistemimizin daha güçlü yarınları için bir dizi köklü değişikliğe imza attık. Büyük sağlık ailemizle çok daha ötesini düşleyecek, 'Küresel Sağlıkta Lider Türkiye' hedefimiz için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklamalar

Bakan Memişoğlu'nun 2 Temmuz 2024'te göreve başlamasının ardından sağlık alanında hayata geçirilen yeni uygulamalara yer verildi. Görevi devralmasının ardından ilk ziyaretlerini 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'a gerçekleştiren Memişoğlu, bir yıl içinde 49 ili ziyaret etti.

Yeni Sağlık Tesisleri ve Hizmetler

Temmuz 2024'ten itibaren 23 hastane , 6 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve 20 diğer sağlık tesisi olmak üzere toplam 49 sağlık tesisi nin inşaatı tamamlandı.

, ve olmak üzere toplam nin inşaatı tamamlandı. Deprem bölgesinde 18 hastane inşa edildi. Defne, İskenderun, Antakya, Payas, Erzin, Altınözü, Oğuzeli, Nurdağı, Türkoğlu, Nurhak, Kahramanmaraş ve Çelikhan'da acil durum hastaneleri hizmete açıldı.

inşa edildi. Defne, İskenderun, Antakya, Payas, Erzin, Altınözü, Oğuzeli, Nurdağı, Türkoğlu, Nurhak, Kahramanmaraş ve Çelikhan'da acil durum hastaneleri hizmete açıldı. Son bir yılda 11 yeni Sağlıklı Hayat Merkezi ve 158 Aile Sağlığı Merkezi hizmete alındı. Türkiye genelinde toplam 290 Sağlıklı Hayat Merkezi ve 8.314 Aile Sağlığı Merkezi ile birinci basamak sağlık hizmeti sunuluyor.

ve hizmete alındı. Türkiye genelinde toplam ve ile birinci basamak sağlık hizmeti sunuluyor. Hekim sayısı %7 artarak 117.166'ya ulaştı.

19 özellikli sağlık hizmet merkezi faaliyete geçti.

faaliyete geçti. Tanısı konmuş ve izlem altındaki yatağa bağımlı hastalar için uzaktan sağlık raporu hizmeti verilmeye başlandı.

"Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" kampanyası başlatılarak trafikte ambulanslara geçiş önceliği sağlandı.

kampanyası başlatılarak trafikte ambulanslara geçiş önceliği sağlandı. Normal doğumun teşviki amacıyla yürütülen eylem planı sayesinde primer sezaryen oranında %2,67, toplam sezaryen oranında ise %3,1 düşüş elde edildi.

Bireysel ve Toplumsal Sağlık Hizmetleri

"Annelik Yolculuğu" mobil uygulaması ile gebelikten emzirmeye kadar olan süreçte anne adaylarına rehberlik edildi. 1.282.505 gebeye eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi. Anne Dostu Hastane sayısı 174'e yükseldi.

mobil uygulaması ile gebelikten emzirmeye kadar olan süreçte anne adaylarına rehberlik edildi. verildi. Anne Dostu Hastane sayısı "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı ile 81 ilde düzenlenen 116 etkinlikte 65.559 öğrenciye ulaşıldı.

programı ile 81 ilde düzenlenen 116 etkinlikte ulaşıldı. Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) eğitimlerine 30 bin kişi katıldı.

eğitimlerine katıldı. 17.970.411 başvuruda beslenme, psikolojik destek, sigara bırakma ve kanser taraması gibi hizmetler sunuldu.

beslenme, psikolojik destek, sigara bırakma ve kanser taraması gibi hizmetler sunuldu. 2024'te yaklaşık 450 milyon aile hekimliği başvurusu gerçekleşti.

Aile hekimleri 56 milyonun üzerinde kronik hastalık taraması yaptı, 5,6 milyon kişiye erken tanı kondu.

"İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla 6,5 milyon kişinin boy ve kilosu ölçüldü.

Aşılar ve Tarama Programları

14 Nisan 2025'te altı bileşenli karma aşı uygulamasına geçildi.

2 Nisan 2025'ten itibaren gebelere TDAB aşısı uygulanmaya başlandı.

1.368.000 HPV-DNA taraması yapıldı.

900 bin bebeğe ve 570.686 kişiye evlilik öncesi SMA taraması yapıldı.

10.200.000 kişiye kanser taraması uygulandı, şüpheli 196.800 vaka teşhis merkezlerine yönlendirildi.

Dijitalleşme ve Teknolojik Gelişmeler

Teleradyoloji sistemiyle MR görüntüleri 81 ilde uzaktan raporlanıyor.

"e-Nabız" sistemi güncellenerek kullanıcı dostu hale getirildi.

KETEM'lerde yapılan mamografi taramaları yapay zekayla analiz edilmeye başlandı; 1 milyon mamografi bu yöntemle incelendi.

TÜSEB tarafından yerli kalp akciğer makinesi üretildi ve cihazın klinik çalışmaları başlatıldı.

Sistem Denetimleri ve İyileştirmeler

19 ilde 206 hastane denetlendi.

REDES sistemiyle 81 ilde dijital denetim süreci başlatıldı.

2.500 sağlık kuruluşunun kalite değerlendirmesi yapıldı.

MHRS üzerinden randevu bekleyen kişi sayısı %80 oranında azaldı.

73 ilde aynı gün veya aynı hafta içinde tüm branşlarda randevu verilmeye başlandı.

Sağlık Turizmi ve Ekonomik Katkılar

Sağlık turizmi gelirleri 3 milyar doları aştı.

1 Temmuz 2024 ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasında 500 ilaç ruhsatlandırıldı.

2,5 milyar lira kamu tasarrufu sağlandı.

Sağlık beyanlı yanıltıcı reklamlara 95 milyon lira ceza uygulandı.

Sistemsel Yenilikler ve Hedefler

Aile hekimine kayıtlı kişi sayısı 3.500 olarak belirlendi . Hedef, bu sayının 2028 yılına kadar 2.500'e düşürülmesi .

. Hedef, bu sayının . Akupunktur ve fitoterapi uygulamaları başlatıldı.

20 bilimsel komisyon oluşturuldu. Türkiye, DSÖ Avrupa Daimi Komite üyeliğine seçildi.

Dijital Hizmetler ve Yasal Düzenlemeler

MHRS sistemi üzerinden yürütülen çalışmalarla 80 yaş üstü ve yatağa bağımlı hastalar raporlarını evden yenileyebiliyor.

Aile sağlığı merkezlerinden özel sağlık raporlarının düşük ücretle alınmasının önü açıldı.

TBMM'ye sunulan yasa teklifiyle sağlık sistemi genelinde organ bağışı, tıbbi cihaz, ilaç tedariği, aldatıcı reklamlar ve sağlık bilişim sistemleri gibi başlıklarda kapsamlı değişiklikler öngörülüyor.



