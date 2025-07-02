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İstanbul'da öldürüp, Nevşehir'e gömmüşler

Nevşehir'de Nisan ayında bir çoban tarafından battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan cesedin kimliği ve cinayetin detayları ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 22:05, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 22:04
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İstanbul'da öldürüp, Nevşehir'e gömmüşler

Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde Nisan ayında bulunan cesedin, 30 yaşındaki Afganistan uyruklu S.Y.S.'ya ait olduğu tespit edildi. Koyun otlatan çoban tarafından bulunan cesedin ayaklarının bir kısmının yabani hayvanlar tarafından parçalandığı ve ölümün yaklaşık bir, iki ay önce tabanca ile gerçekleştiği belirlendi.

İstanbul'da öldürüp, Nevşehir'e gömmüşler

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu cinayetin İstanbul'da işlendiği tespit edildi.

Yapılan kamera incelemeleri ve istihbari çalışmalar sonucu olayın şüphelileri olarak yabancı uyruklu H.A., O.T., O.T., K.T. ve K.T. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgusunda cinayetin 30 Ocak tarihinde İstanbul'da işlendiğini itiraf etti.

Şüphelilerin ifadelerine göre, kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu şahıs, S.Y.S. ile İstanbul'daki bir adreste tartışmaya başladı. Boksör olduğu ve yurt dışına gitmek istediği tespit edilen S.Y.S ile kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu şahıs arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şahıs, S.Y.S.'yi tartışma sırasında silahla vurarak öldürdü. Ceset daha sonra bir kamyonetle O.K. ve K.T. tarafından Nevşehir'e getirilerek Acıgöl ilçesine bağlı topaç köyü kırsalına gömüldü.

4 kişi kutuklandı

Soruşturma kapsamında şüphelilerden O.T. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, O.T., K.T., K.T. ve yabancı uyruklu H.A. sevk edildiği mahkamece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri cinayete karıştığı değerlendirilen yabancı uyruklu şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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