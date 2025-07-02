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Yılmaz: 210 milyon zeytin ağacımız var, sadece 50 bini etkilenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bazı bölgelerdeki zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören düzenleme için, "Kanun, genel olarak zeytinliklerle ilgili değil. Sanki 210 milyon zeytin ağacıyla ilgiliymiş gibi algı oluşturuluyor. Sınırlı alanda 50 bin civarında ağaç etkilenecek" dedi

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 23:35, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 23:37
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Yılmaz: 210 milyon zeytin ağacımız var, sadece 50 bini etkilenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında soruları yanıtlayarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"210 milyon zeytin ağacıyla ilgiliymiş gibi algı oluşturuluyor"

Yılmaz, TBMM gündeminde yer alan zeytinlik alanlarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin soruya verdiği yanıtta, AK Parti döneminde zeytin ağacı sayısının yaklaşık 90 milyon düzeyinden 210 milyon seviyesine çıkarıldığını ifade etti. Söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgi veren Yılmaz, şunları kaydetti: "Burada konuştuğumuz mesele nedir zeytinliklerle ilgili? Termik santrallerimiz var, yerli kömür kullanan ve bu kömürü alamadıkları zaman, Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yüzde 3,5'ini kaybediyoruz. Bu bazdan çıktığı için yenilenebilir enerjiyi de belli bir oranda kaybediyoruz. Bu, çok ciddi bir rakam. Hidroelektrikteki kuraklığın etkisini, enerji ithalatını düşündüğünüzde, bu ülkemiz açısından çok kritik.

Burada yapılan kanun, genel olarak zeytinliklerle ilgili değil kesinlikle. Öyle bir algı oluşturuluyor, sanki bu 210 milyon zeytin ağacıyla ilgiliymiş gibi. Değil. Tamamen koordinatları dahi verilerek, kanunda öyle düzenlendi bildiğim kadarıyla, çok net, sınırlı bir alanda 50 bin civarında ağaç etkilenecek. Bunların da taşınabilecekleri taşınacak, taşınamayacak olanları da fazlasıyla telafi edici bir şekilde başka bir alanda zeytin ağacı dikilecek. Olay bundan ibaret."

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