Erzurum-Rize arasında düşen uçağa ulaşıldı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, JAK ekiplerinin düşen uçağa ulaştığını, uçaktaki yolcunun sağ olarak kurtarıldığını, pilotun ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bilgi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirilmişti.

Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bayburt ile sınırda olan Erzurum'un Pazaryolu ilçesi kırsalına, bir hava aracının düştüğü ihbarı gelmişti.

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