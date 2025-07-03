Bursa, Ege ve Erzurum'da Art Arda Depremler

Ege Denizi'nde gece yarısı peş peşe meydana gelen depremler dikkat çekti. Özellikle Erzurum'da halk, şiddetli sarsıntıya uykularında yakalandı ve büyük korku yaşadı. AFAD ilk verileri paylaşırken, uzmanlar bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini belirtti. Son günlerde Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,2 ve ardından 4,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Uzmanlar bu bölge için "tehlikeli bir yer" yorumunda bulundu. Gece yarısı ise Erzurum ve Ege Denizi'nde şiddetli sarsıntılar kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan ilk verilere göre, bölgede artçı depremler de devam ediyor.

Erzurum'da Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Köprüköy ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu. Saat 01:23 sularında meydana gelen sarsıntının derinliği ise 6 kilometre olarak kaydedildi. Depreme uykularında yakalanan bölge halkı büyük korku yaşadı. Aynı yerde artçı depremlerin devam ettiği öğrenildi.

Ege Denizi'nde Sismik Hareketlilik

Sismik hareketliliğin sürdüğü Ege Denizi'nde peş peşe gerçekleşen depremler dikkat çekti. AFAD, bu depremlerin hemen ardından verileri paylaştı. Dün akşam başlayan sarsıntılar gece boyu sürdü. Son olarak saat 02:25'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Derinliği ise 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.

Son Depremler

Bursa Gemlik'te 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde depremler

ve büyüklüğünde depremler Erzurum Köprüköy'de 3,9 büyüklüğünde deprem

büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde gece boyu süren sarsıntılar ve son olarak 3,9 büyüklüğünde deprem



