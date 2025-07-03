Ozon Tabakasını İnceltenlere Milyonluk Para Cezası Uygulanacak

İklim Kanunu teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Bu kanun ile birlikte Emisyon Ticaret Sistemi hayata geçirilecek ve karbon piyasası oluşturulacak. Amaç, 2053 sıfır karbon emisyonu hedefi doğrultusunda, karbon salınımı yapan tüm sektörlerdeki işletmelerin doğaya bıraktıkları zararlı maddelerin sıfırlanmasıdır. Ayrıca, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği ile mücadele desteklerinin kullanımı da hüküm altına alınacak. Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak, doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlara 500 bin Türk lirasından 5 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek.

Ozon Tabakasını Koruma ve Cezalar

Ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin mevzuatla belirlenen usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı hareket eden; bu maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2,5 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

idari para cezası uygulanacak. Ozon tabakasını incelten maddeleri içeren ürünlere veya ekipmana bakım, onarım ve servis amaçlı hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere 250 bin Türk lirası ceza verilecek.

ceza verilecek. Ozon tabakasını incelten maddeleri içeren ürünlerin veya ekipmanın etiketlenmesi hükümlerine uymayanlara ise 120 bin Türk lirası idari para cezası kesilecek.



