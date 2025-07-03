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İzmir'de orman yangınları: Ödemiş'te iki kişi can verdi

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir'deki yangından acı haberler geldi. Ödemiş'teki yangında 80 yaşındaki yatalak hasta ve 1 işçi hayatını kaybetti. Çeşme ve Buca'da ise yangınlara müdahale sürüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 22:05, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 22:07
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İzmir'de orman yangınları: Ödemiş'te iki kişi can verdi
Orman yangınlarıyla mücadele sürerken, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangından acı haberler geldi.

Çeşme ve Buca'daki yangınlarda ise alevlerle mücadele sürüyor.

Antalya Lara'da evlere yaklaşan yangın ise kontrol altına alındı.

ÇEŞME

Ildır Mahallesi'nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Çeşme ilçesinde etkili olan yangına 2 uçak ve 6 helikopter ile kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Bölgede şiddetini artıran rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Bölgede elektrik ve telefon kabloları ile bazı yapılar da yangında zarar gördü. Birçok besi çiftliğinin yer aldığı bölgede vatandaşlar dışında çok sayıda hayvan da tahliye edildi.

İZMİR-ÇEŞME OTOYOLU KAPATILDI

Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle dün trafiğie kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu, bu sabah ulaşıma açılmıştı.

Ancak rüzgarın yeniden şiddetlenmesi ve alevlerin yola inmesi üzerine otoyol bir kez daha kapatıldı.

Akşam saatlerinde İzöir-Çeşme Otoyolu Zeytinler Kavşağı-Alaçatı Kavşağı kesiminin her iki istikamette 20.45 itibari ile trafiğe açıldığı bildirildi.

ALEVLER ÇEŞME OTOYOLU'NDA

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı.

Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla yönünde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmiyor.

Çeşme'ye ulaşımın İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlandığı bildirildi.

ÖDEMİŞ

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

4 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tosunlar Mahallesi'nde birçok ev zarar gördü.

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda dün yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, Suçıktı Mahallesi'ne ulaşmış, Tosunlar ve Suçıktı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Aevlerin ulaştığı Üzümlü Mahallesi de tahliye edildi. Böylece bölgede tedbir amacıyla tahliye edilen mahalle sayısı 4'e yükseldi.

YANGIN CAN ALDI

Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan bir evde yapılan kontrolde ekipler, yatalak hasta İbrahim Erkan'ın (80), cesediyle karşılaştı.

Erkan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

1 İŞÇİ CAN VERDİ

Ödemiş yangınında bir can kaybı haberi daha geldi.

Açıklamayı Öz orman iş sendikası yaptı.

"Konya yangın ekibinden İzmir Ödemiş yangınına desteğe giden işçi İbrahim Demir yangının içinde kalarak vefat etti. İkinci derecede yanıkla tedavi altına alınan Ragıp Şahin ise hastahaneye kaldırıldı." denildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş'teki yangında yeşil vatanı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur. Yeşil Vatan'ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

Orman camiamızın ve milletimizin başı sağolsun. Aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar diliyorum."

BUCA

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürürken yangına vatandaşlar da destek veriyor.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 orman işçisi bölgedeki ambulanslarda tedavi altına alındı.

İzmir-Aydın otoyolu trafiğe kapatıldı.

Bu arada yapılan incelemede bölgede spiral makinesiyle kesim yaparken yangına neden olduğu gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA LARA'DA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Lara semtindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Bölgede oturanlar, alevlerin evlerine ulaşmasını önlemek için bahçelerini ve çevrede yanabilecek yerleri suladı.

Ekipler, ormanın sıklığı nedeniyle iç bölgelerdeki alevlere müdahalede güçlük çekti.

Diğer yandan yangının Antalya Havalimanı'nın 36R pisti iniş hattına yakın olması nedeniyle inişlerde ve havalimanı operasyonlarında aksamalar yaşandığı bildirildi.

Yangın, ekiplerin 3,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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