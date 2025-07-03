Balıkesir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 137 gözaltı
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 137 gözaltı
Ticaret Bakanlığı yapay zeka dolandırıcılığına karşı uyardı
Ticaret Bakanlığı yapay zeka dolandırıcılığına karşı uyardı
Akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor
Enerji Krizinde Türkiye'nin Stratejik Politikaları
Enerji Krizinde Türkiye'nin Stratejik Politikaları
Ozon Tabakasını İnceltenlere Milyonluk Para Cezası Uygulanacak
Ozon Tabakasını İnceltenlere Milyonluk Para Cezası Uygulanacak
Yenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler Var
Yenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler Var
Bursa, Ege ve Erzurum'da Art Arda Depremler
Bursa, Ege ve Erzurum'da Art Arda Depremler
Erzurum-Rize arasında düşen uçağa ulaşıldı
Erzurum-Rize arasında düşen uçağa ulaşıldı
Cemil Tugay'ı Yalanlayan Resmi Yazılar Ortaya Çıktı
Cemil Tugay'ı Yalanlayan Resmi Yazılar Ortaya Çıktı
Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi', kabul edildi
Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi', kabul edildi
Fahrettin Altun'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Sert Yanıt!
Fahrettin Altun'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Sert Yanıt!
Cevdet Yılmaz'dan kamu işçisine ve emekli aylığına zam açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan kamu işçisine ve emekli aylığına zam açıklaması
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Sağlıkta Son Bir Yılda Neler Değişti?
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Sağlıkta Son Bir Yılda Neler Değişti?
Otomobil Satışlarında Rekor Artış! SUV Otomobiller Zirvede
Otomobil Satışlarında Rekor Artış! SUV Otomobiller Zirvede
Haziranda Fiyat Değişimleri: Kiraz Zirvede, Karpuz Dipte
Haziranda Fiyat Değişimleri: Kiraz Zirvede, Karpuz Dipte
'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına yalanlama
'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına yalanlama
Erzurum'da göreve yeni başlayan doktor tutuklandı
Erzurum'da göreve yeni başlayan doktor tutuklandı
Leman Dergisindeki karikatürle ilgili 4 tutuklama
Leman Dergisindeki karikatürle ilgili 4 tutuklama
Evcil köpeğini gezdirirken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Evcil köpeğini gezdirirken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Erdoğan: CHP dümeni kilitlenmiş gemi misali sürükleniyor
Erdoğan: CHP dümeni kilitlenmiş gemi misali sürükleniyor
Bakan Şimşek: İhracat Zorlu Koşullara Rağmen Güçlü
Bakan Şimşek: İhracat Zorlu Koşullara Rağmen Güçlü
Bursa'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Bursa'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Türkiye ve Çin Arasında Medya Alanında Yeni İşbirlikleri
Türkiye ve Çin Arasında Medya Alanında Yeni İşbirlikleri
Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı
Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç'tan Cumhurbaşkanına Hakaret Açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan Cumhurbaşkanına Hakaret Açıklaması
Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Balıkesir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 10:04, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 10:37
Yazdır

Ahtım K, idaresindeki otomobil, Gönen-Biga kara yolunun Sarıköy Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Ahmet K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Daha sonra aynı yönden gelen Abdullah A. kontrolündeki otomobil de bu araçlara çarptı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Yaşar E., Seda K., Serap E., Jale A., Eslem A. ve Ömer Poyraz A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücüler Ahmet K., Ahtım K. ile yolculardan Yaşar E., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber