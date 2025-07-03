Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurlar, 2025 yılı Ocak ayında toplu sözleşme gereğince yüzde 6 zam almıştı.

Ocak ayında enflasyon 5,03, Şubat ayında ise yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46, Nisan ayında yüzde 3,00, Mayıs ayında yüzde 1,53, Haziran ayında da yüzde 1,37 olarak açıklandı.

6 aylık enflasyon rakamlarına göre kamu personelinin aldığı enflasyon farkı belli oldu.. Yüzde 10,07 enflasyon farkı oluştu.

Memurlar Temmuz ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 de zam alacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile beraber memurlar ve memur emeklileri yüzde 15,57 zam almış oldu.

Twiter X: edipuzen

Edip Üzen