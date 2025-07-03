En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?

2025 Temmuz Maaş Verileri başlığı altında, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin maaşlarına ilişkin güncel bilgiler sunulmaktadır. Bu veriler, 2025 Ocak ve 2025 Temmuz aylarında, bekar ve sendika üyesi olan personel için geçerlidir. Aşağıda, çeşitli unvanlara sahip kamu çalışanlarının maaşları detaylı şekilde listelenmiştir.

2025 Ocak ve Temmuz Maaş Karşılaştırması