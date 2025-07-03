Ali Yalçın: Kamu Görevlilerine Refah Payı Şart
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılan zamları eleştirdi. Yalçın, Kamu Görevlilerine Refah Payı Şart dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında, enflasyon farkının maaş kayıplarını telafi etmekte yetersiz kaldığını ve refah payı ile iyileştirme yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Özellikle son dönemde doğalgaza gelen zamlar ve piyasadaki ani fiyat değişimlerinin, resmi enflasyon rakamlarına tam olarak yansımadığına dikkat çekti. Açıklanan enflasyon oranları ile vatandaşların günlük yaşamda hissettiği enflasyon arasındaki farkın giderek arttığını belirtti. Maaşlardaki kayıp hızının artarak devam ettiğini, geçim sıkıntısının ve kira fiyatlarının yükseldiğini ifade etti. Bu nedenle kamu görevlileri ve emekliler için ek iyileştirme yapılmasının gerekliliğine işaret etti.
Öne Çıkan Başlıklar
- Kayıplar, enflasyon farkıyla değil refah payıyla telafi edilmelidir.
- 2025 yılı Haziran ayı enflasyon oranı %1,37 ve 6 aylık enflasyon %16,67 olarak açıklandı.
- %10,07 enflasyon farkı ile kamu görevlileri ve emeklilerinin maaş/ücret artışı %15,57 olarak kayıtlara geçti.
- En düşük kamu görevlisi maaşı (bekar, sendikalı) 41.120 'den 47.520 'ye, en düşük kamu görevlisi emeklisi aylığı ise 19.570 'den 22.615 'ye yükselecek.
- Temmuz ayından itibaren doğalgaza gelen zamlar ve piyasadaki anlık değişimler, enflasyon rakamlarına yansımasa da vatandaşların cebine yansıyor.
- Açıklanan enflasyon ile sosyal hayatta yaşanan enflasyon arasındaki uçurum her geçen gün daha fazla hissediliyor.
- Maaşlardaki kayıp hızı artarak devam ediyor.
- Geçim derdinin arttığı, kira fiyatlarının yükseldiği ve maaşların yoksulluk sınırı ile açlık sınırı arasında sıkıştığı bir dönemde kamu görevlilerine ve emeklilere refah payı verilmesi şarttır.