Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, en düşük emekli maaşına yapılacak zam için de harekete geçilecek. 4 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren bu düzenleme kapsamında, hükümetin kanun teklifi hazırlayarak zammı Meclis'e sunması bekleniyor. SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşına da bu oranda ya da buna yakın bir oranda zam yapılması öngörülüyor. Geçtiğimiz Ocak ayında en düşük emekli maaşına, 6 aylık enflasyon rakamına göre zam yapılmıştı. Yeni düzenlemede de benzer bir zam geçişi olması beklentiler arasında yer alıyor.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Buna göre, şu anda 14.469 lira olan en düşük emekli maaşının 16.880 liraya yükselmesi bekleniyor.