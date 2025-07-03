Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,7820 39,7830 39,8430 39,8440 Avro 46,9330 46,9340 46,9000 46,9010 Sterlin 54,2100 54,2200 54,3900 54,4000 İsviçre frangı 50,3000 50,3100 50,1200 50,1300 ANKARA ABD doları 39,7520 39,8320 39,8130 39,8930 Avro 46,8930 46,9730 46,8600 46,9400 Sterlin 54,1500 54,3600 54,3300 54,5400