Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, 39,84 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 17:21, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 17:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,7820
|39,7830
|39,8430
|39,8440
|Avro
|46,9330
|46,9340
|46,9000
|46,9010
|Sterlin
|54,2100
|54,2200
|54,3900
|54,4000
|İsviçre frangı
|50,3000
|50,3100
|50,1200
|50,1300
|ANKARA
|ABD doları
|39,7520
|39,8320
|39,8130
|39,8930
|Avro
|46,8930
|46,9730
|46,8600
|46,9400
|Sterlin
|54,1500
|54,3600
|54,3300
|54,5400