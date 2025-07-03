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Dolar günü yükselişle kapattı

Güne yükselişle başlayan dolar, 39,84 TL'ye yükselerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 17:21, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 17:21
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Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları39,782039,783039,843039,8440
Avro46,933046,934046,900046,9010
Sterlin54,210054,220054,390054,4000
İsviçre frangı50,300050,310050,120050,1300
ANKARA
ABD doları39,752039,832039,813039,8930
Avro46,893046,973046,860046,9400
Sterlin54,150054,360054,330054,5400

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