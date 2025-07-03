2025-AGS ve 2025-ÖABT Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2025-AGS ve 2025-ÖABT sınavlarına başvuran adaylar için sınava giriş belgeleri erişime açılmıştır. 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarına katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 03 Temmuz 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

2025-AGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

için adaylar, sınav binalarına alınmayacaktır. 2025-ÖABT için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ek Bilgi

Sınavla ilgili temel kurallara ulaşmak için Temel Kurallar dokümanını inceleyebilirsiniz.