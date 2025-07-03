Akaryakıt Fiyatlarında ÖTV Artışı

3 Temmuz 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin, motorin ve otogaz gruplarında KDV dahil yeni fiyat artışları uygulanacak.

Buna göre:

Benzin grubunda KDV dahil 2,26 TL

Motorin grubunda KDV dahil 2,12 TL

Otogaz (LPG) grubunda KDV dahil 97 kuruş tutarında ÖTV artışı yürürlüğe girecek.

Söz konusu artışların pompa satış fiyatlarına da yansıyacağı bildirildi. Akaryakıt satışı yapan istasyonların, dağıtıcı firmalarıyla iletişime geçerek güncel pompa satış fiyatlarını öğrenmeleri ve fiyat panolarını buna göre güncellemeleri tavsiye ediliyor.