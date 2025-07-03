MSB: Libya Mutabakatı Uluslararası Hukuka Uygun
MSB: Libya Mutabakatı Uluslararası Hukuka Uygun
Bakan Şimşek: Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı
Bakan Şimşek: Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı
Yılmaz: Tek Haneli Enflasyon ve Kalıcı Refah İçin Kararlıyız
Yılmaz: Tek Haneli Enflasyon ve Kalıcı Refah İçin Kararlıyız
2025-AGS ve 2025-ÖABT Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-AGS ve 2025-ÖABT Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Akaryakıt Fiyatlarında ÖTV Artışı
Akaryakıt Fiyatlarında ÖTV Artışı
Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 137 gözaltı
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 137 gözaltı
Ticaret Bakanlığı yapay zeka dolandırıcılığına karşı uyardı
Ticaret Bakanlığı yapay zeka dolandırıcılığına karşı uyardı
Akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor
Enerji Krizinde Türkiye'nin Stratejik Politikaları
Enerji Krizinde Türkiye'nin Stratejik Politikaları
Ozon Tabakasını İnceltenlere Milyonluk Para Cezası Uygulanacak
Ozon Tabakasını İnceltenlere Milyonluk Para Cezası Uygulanacak
Yenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler Var
Yenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler Var
Bursa, Ege ve Erzurum'da Art Arda Depremler
Bursa, Ege ve Erzurum'da Art Arda Depremler
Erzurum-Rize arasında düşen uçağa ulaşıldı
Erzurum-Rize arasında düşen uçağa ulaşıldı
Cemil Tugay'ı Yalanlayan Resmi Yazılar Ortaya Çıktı
Cemil Tugay'ı Yalanlayan Resmi Yazılar Ortaya Çıktı
Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi', kabul edildi
Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi', kabul edildi
Fahrettin Altun'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Sert Yanıt!
Fahrettin Altun'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Sert Yanıt!
Cevdet Yılmaz'dan kamu işçisine ve emekli aylığına zam açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan kamu işçisine ve emekli aylığına zam açıklaması
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Sağlıkta Son Bir Yılda Neler Değişti?
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Sağlıkta Son Bir Yılda Neler Değişti?
Otomobil Satışlarında Rekor Artış! SUV Otomobiller Zirvede
Otomobil Satışlarında Rekor Artış! SUV Otomobiller Zirvede
Haziranda Fiyat Değişimleri: Kiraz Zirvede, Karpuz Dipte
Haziranda Fiyat Değişimleri: Kiraz Zirvede, Karpuz Dipte
'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına yalanlama
'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına yalanlama
Erzurum'da göreve yeni başlayan doktor tutuklandı
Erzurum'da göreve yeni başlayan doktor tutuklandı
Leman Dergisindeki karikatürle ilgili 4 tutuklama
Leman Dergisindeki karikatürle ilgili 4 tutuklama
Evcil köpeğini gezdirirken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Evcil köpeğini gezdirirken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Erdoğan: CHP dümeni kilitlenmiş gemi misali sürükleniyor
Erdoğan: CHP dümeni kilitlenmiş gemi misali sürükleniyor
Bakan Şimşek: İhracat Zorlu Koşullara Rağmen Güçlü
Bakan Şimşek: İhracat Zorlu Koşullara Rağmen Güçlü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Akaryakıt Fiyatlarında ÖTV Artışı

Akaryakıt ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı yapıldı. 3 Temmuz 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin, motorin ve otogaz gruplarında KDV dahil yeni fiyat artışları uygulanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 11:06, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 12:14
Yazdır

3 Temmuz 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin, motorin ve otogaz gruplarında KDV dahil yeni fiyat artışları uygulanacak.

Buna göre:

  • Benzin grubunda KDV dahil 2,26 TL
  • Motorin grubunda KDV dahil 2,12 TL
  • Otogaz (LPG) grubunda KDV dahil 97 kuruş
    • tutarında ÖTV artışı yürürlüğe girecek.

Söz konusu artışların pompa satış fiyatlarına da yansıyacağı bildirildi. Akaryakıt satışı yapan istasyonların, dağıtıcı firmalarıyla iletişime geçerek güncel pompa satış fiyatlarını öğrenmeleri ve fiyat panolarını buna göre güncellemeleri tavsiye ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber