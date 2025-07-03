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Yılmaz: Tek Haneli Enflasyon ve Kalıcı Refah İçin Kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi programı sayesinde enflasyonun 13 aydır düştüğünü, yıl sonunda 20'li rakamlara ve ilerleyen dönemde tek haneli seviyelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Yapısal reformlar ve çok boyutlu politikalarla kalıcı refah artışı amaçlanıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 11:42, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 12:40
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Yılmaz: Tek Haneli Enflasyon ve Kalıcı Refah İçin Kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uygulanan ekonomi programı ve enflasyonu düşürme konusundaki kararlı tutum sayesinde yıl sonunda 20'li rakamlara, önümüzdeki dönemde ise tek haneli enflasyona ulaşmayı ve vatandaşları kalıcı refah artışıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, 2025 yılı Haziran ayı enflasyon oranlarını değerlendirirken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada enflasyondaki düşüşün 13 aydır kesintisiz olarak sürdüğünü vurguladı.

Enflasyonda Sürekli Düşüş

Enflasyonun ana eğiliminin düşmeye devam etmesi ve beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte, 2024 yılı Haziran ayından bu yana enflasyondaki düşüş 13 aydır kesintisiz bir şekilde sürüyor. Tüketici enflasyonu haziran ayında yüzde 1,37 ile üst üste 2 ay yüzde 2'nin altında seyretmiş, yıllık bazda ise yüzde 35,05'e gerileyen enflasyon, geçtiğimiz senenin haziran ayından bu yana 40 puanın üzerinde azalmıştır.

Dezenflasyon Sürecinde İzlenen Politikalar

  • Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip ediliyor.
  • Tüm senaryolar üzerinden analizler yapılıyor.
  • Para politikasının yanı sıra, yapısal reformlarla desteklenen arz yönlü politikalar, finansal politikalar ve maliye politikasını da kapsayan çok boyutlu politika seti ile dezenflasyon süreci hızlandırılıyor.

Hedef: Kalıcı Refah Artışı

Uygulanan ekonomi programı ve enflasyonu düşürme noktasındaki kararlı tutum sayesinde bu yıl sonunda 20'li rakamlara, önümüzdeki dönemde ise tek haneli enflasyona ulaşarak vatandaşların kalıcı refah artışıyla buluşturulması hedefleniyor.


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