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Yüksek hızlı trenlerle taşınan yolcu sayısı 100 milyonu geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hizmete alındığı 2009'dan bu yana yüksek hızlı tren hatlarında taşınan yolcu sayısının 100 milyonu geçtiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 12:35, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 14:38
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir güzergahında Türkiye'nin ilk yüksek hızlı tren hattını hizmete aldıklarını anımsattı.

Türkiye'yi Avrupa'da 6'ncı, dünyada da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptıklarını belirten Uraloğlu, Ankara-Konya, Ankara-İstanbul, Konya-Karaman ve son olarak Ankara-Sivas hatlarının açılmasıyla 2 bin 251 kilometrelik yüksek hızlı ve hızlı demir yolu ağında vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sağladıklarını aktardı.

Uraloğlu, 30 Haziran itibarıyla hızlı demir yolu taşımacılığında önemli bir eşiği aştıklarını belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"YHT'ler hizmete başladığı tarihten bugüne kadar 100 milyondan fazla yolcumuza hizmet verdi, 98,2 milyon kilometre yol kat etti. Bu, dünyanın çevresinde 2 bin 451 tura denk geliyor. Ankara-İstanbul hattı, 38 milyon kişiyle en fazla yolcuyu taşıdı. Bunu, 21,4 milyon yolcuyla Ankara-Konya, 21 milyon yolcuyla Ankara-Eskişehir hatları takip etti. Hizmete açıldıkları tarihten bugüne kadar Konya-İstanbul hattında 12,3 milyon, Karaman-Ankara güzergahında 2,4 milyon, Karaman-İstanbul'da 1,7 milyon, Ankara-Sivas'ta 1,8 milyon, Sivas-İstanbul'da 660 bin, Eskişehir-İstanbul hattında 900 bin yolcuya hizmet verdik."

"Nüfusun yüzde 51'ine YHT hizmeti sağlıyoruz"

Uraloğlu, doğrudan ve kombine taşımacılıkla 20 şehre ve nüfusun yüzde 51'ine YHT hizmeti sağladıklarını belirterek, YHT'lerin Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a doğrudan sefer yaptığını anımsattı.

Otobüs ya da tren bağlantılı olarak da Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya, Tokat'a kombine taşımacılık yapıldığını bildiren Uraloğlu, "YHT ve otobüs ya da YHT ve konvansiyonel tren bağlantısıyla gerçekleştirilen kombine taşımacılık, otobüsle yapılan seyahate göre önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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