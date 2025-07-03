Ankara'da seyir halindeki otobüste yangın çıktı

Bir süre sonra söndürülen yangında yaralanan kimse olmadı.

Durumu fark eden şoför, otobüsü yolun sağına çekerek yolcuları tahliye etti.

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