Meteoroloji bazı iller için yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji bazı iller için yağış uyarısında bulundu
Sanayi Bakanı Kacır'dan Kilis'e 2 Milyon TL'lik Proje Desteği
Sanayi Bakanı Kacır'dan Kilis'e 2 Milyon TL'lik Proje Desteği
MSB: Libya Mutabakatı Uluslararası Hukuka Uygun
MSB: Libya Mutabakatı Uluslararası Hukuka Uygun
Bakan Şimşek: Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı
Bakan Şimşek: Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı
Yılmaz: Tek Haneli Enflasyon ve Kalıcı Refah İçin Kararlıyız
Yılmaz: Tek Haneli Enflasyon ve Kalıcı Refah İçin Kararlıyız
2025-AGS ve 2025-ÖABT Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-AGS ve 2025-ÖABT Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Akaryakıt Fiyatlarında ÖTV Artışı
Akaryakıt Fiyatlarında ÖTV Artışı
Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 137 gözaltı
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 137 gözaltı
Ticaret Bakanlığı yapay zeka dolandırıcılığına karşı uyardı
Ticaret Bakanlığı yapay zeka dolandırıcılığına karşı uyardı
Akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor
Enerji Krizinde Türkiye'nin Stratejik Politikaları
Enerji Krizinde Türkiye'nin Stratejik Politikaları
Ozon Tabakasını İnceltenlere Milyonluk Para Cezası Uygulanacak
Ozon Tabakasını İnceltenlere Milyonluk Para Cezası Uygulanacak
Yenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler Var
Yenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler Var
Bursa, Ege ve Erzurum'da Art Arda Depremler
Bursa, Ege ve Erzurum'da Art Arda Depremler
Erzurum-Rize arasında düşen uçağa ulaşıldı
Erzurum-Rize arasında düşen uçağa ulaşıldı
Cemil Tugay'ı Yalanlayan Resmi Yazılar Ortaya Çıktı
Cemil Tugay'ı Yalanlayan Resmi Yazılar Ortaya Çıktı
Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi', kabul edildi
Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi', kabul edildi
Fahrettin Altun'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Sert Yanıt!
Fahrettin Altun'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Sert Yanıt!
Cevdet Yılmaz'dan kamu işçisine ve emekli aylığına zam açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan kamu işçisine ve emekli aylığına zam açıklaması
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Sağlıkta Son Bir Yılda Neler Değişti?
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Sağlıkta Son Bir Yılda Neler Değişti?
Otomobil Satışlarında Rekor Artış! SUV Otomobiller Zirvede
Otomobil Satışlarında Rekor Artış! SUV Otomobiller Zirvede
Haziranda Fiyat Değişimleri: Kiraz Zirvede, Karpuz Dipte
Haziranda Fiyat Değişimleri: Kiraz Zirvede, Karpuz Dipte
'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına yalanlama
'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına yalanlama
Erzurum'da göreve yeni başlayan doktor tutuklandı
Erzurum'da göreve yeni başlayan doktor tutuklandı
Leman Dergisindeki karikatürle ilgili 4 tutuklama
Leman Dergisindeki karikatürle ilgili 4 tutuklama
Evcil köpeğini gezdirirken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Evcil köpeğini gezdirirken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MSB: Libya Mutabakatı Uluslararası Hukuka Uygun

MSB, Libya ile yapılan deniz yetki alanları mutabakatının uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı. NATO Zirvesi hazırlıkları sürüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 13:11, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 13:12
Yazdır
MSB: Libya Mutabakatı Uluslararası Hukuka Uygun

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Yunanistan ve GKRY'nin tek taraflı siyasi yönlendirmeleri sonucunda Mutabakat Muhtırası'nın "hukuksuz" olarak nitelendirilmesinin kabul edilmediğini belirtti. Yapılan Mutabakat Muhtırası, ana karalar arası ortay hat, kapatmama ilkesi ve hakkaniyet ilkesine uygun olarak belirlenmiştir. MSB kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde, Türkiye ve Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını hedef alan ifadeler için değerlendirmelerde bulunuldu.

"Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırası, uluslararası deniz hukuku kurallarına riayet edilerek hakkaniyet çerçevesinde her iki ülkenin de haklarını muhafaza edecek şekilde hazırlanmıştır. Mutabakat Muhtırası hem ülkemiz hem de Libya tarafından BM'ye bildirilmiştir."Yunanistan ve GKRY'nin tek taraflı siyasi yönlendirmeleri sonucunda Mutabakat Muhtırası'nın "hukuksuz" olarak nitelendirilmesi kabul edilmemektedir. Yapılan Mutabakat Muhtırası ana karalar arası ortay hat, kapatmama ilkesi ve hakkaniyet ilkesine uygun olarak belirlenmiştir. Libya ile denizcilik konularındaki iş birliği Mutabakat Muhtırası çerçevesinde geliştirilerek sürdürülmeye devam edecektir.

NATO Liderler Zirvesi ve Ay Yıldız Projesi

2026 yılında Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'nin, Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni karargahı olacak olan Ay Yıldız Yerleşkesinde yapılacağına dair haberler üzerine açıklama yapıldı.

2026 yılında Türkiye'de icra edilecek NATO liderler zirvesinin Ankara'da Ay Yıldız Yerleşkesinde yapılacağı basında yer almıştır. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının konuşlanacağı Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesinin 1'inci Etap İşleri (Kaba İnşaat) yüzde 92 oranında tamamlanmıştır. TOKİ Başkanlığı tarafından 2'nci Etap İşleri içeren ihale yapılmış ve yüklenici firma tarafından çalışmalara başlanmıştır. Zirvenin nerede yapılacağının takdiri Sayın Cumhurbaşkanımızdadır.

Terörle Mücadele

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada 3 PKK'lı terörist teslim oldu. Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda tespit edilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirildi.

Hudut Güvenliği

  • Hudutlarda son bir hafta içerisinde, 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 203 şahıs yakalandı.
  • 01 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 83 oldu.
  • Son bir haftada engellenen 933 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 40 bin 903'e yükseldi.

Suriye Harekat Alanlarında Tünel İmha Faaliyetleri

  • Bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 176 kilometre, Menbic bölgesinde ise 212 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber