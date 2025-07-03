MSB: Libya Mutabakatı Uluslararası Hukuka Uygun

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Yunanistan ve GKRY'nin tek taraflı siyasi yönlendirmeleri sonucunda Mutabakat Muhtırası'nın "hukuksuz" olarak nitelendirilmesinin kabul edilmediğini belirtti. Yapılan Mutabakat Muhtırası, ana karalar arası ortay hat, kapatmama ilkesi ve hakkaniyet ilkesine uygun olarak belirlenmiştir. MSB kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde, Türkiye ve Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını hedef alan ifadeler için değerlendirmelerde bulunuldu.

"Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırası, uluslararası deniz hukuku kurallarına riayet edilerek hakkaniyet çerçevesinde her iki ülkenin de haklarını muhafaza edecek şekilde hazırlanmıştır. Mutabakat Muhtırası hem ülkemiz hem de Libya tarafından BM'ye bildirilmiştir."Yunanistan ve GKRY'nin tek taraflı siyasi yönlendirmeleri sonucunda Mutabakat Muhtırası'nın "hukuksuz" olarak nitelendirilmesi kabul edilmemektedir. Yapılan Mutabakat Muhtırası ana karalar arası ortay hat, kapatmama ilkesi ve hakkaniyet ilkesine uygun olarak belirlenmiştir. Libya ile denizcilik konularındaki iş birliği Mutabakat Muhtırası çerçevesinde geliştirilerek sürdürülmeye devam edecektir.

NATO Liderler Zirvesi ve Ay Yıldız Projesi

2026 yılında Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'nin, Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni karargahı olacak olan Ay Yıldız Yerleşkesinde yapılacağına dair haberler üzerine açıklama yapıldı.

2026 yılında Türkiye'de icra edilecek NATO liderler zirvesinin Ankara'da Ay Yıldız Yerleşkesinde yapılacağı basında yer almıştır. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının konuşlanacağı Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesinin 1'inci Etap İşleri (Kaba İnşaat) yüzde 92 oranında tamamlanmıştır. TOKİ Başkanlığı tarafından 2'nci Etap İşleri içeren ihale yapılmış ve yüklenici firma tarafından çalışmalara başlanmıştır. Zirvenin nerede yapılacağının takdiri Sayın Cumhurbaşkanımızdadır.

Terörle Mücadele

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada 3 PKK'lı terörist teslim oldu. Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda tespit edilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirildi.

Hudut Güvenliği

Hudutlarda son bir hafta içerisinde, 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 203 şahıs yakalandı .

. 01 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 83 oldu.

oldu. Son bir haftada engellenen 933 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 40 bin 903'e yükseldi.

Suriye Harekat Alanlarında Tünel İmha Faaliyetleri