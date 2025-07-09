Araştırma Görevlilerine Yeşil Pasaport Konusunda Emsal Karar!

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre, araştırma görevlilerinin kadro derece aralığı 1-7 olarak belirlenmiştir.

Ancak, araştırma görevlilerinin öğretim üyesi kadrolarına geçişini hızlandırmak ve teşvik etmek amacıyla çok uzun bir süredir Cumhurbaşkanlığı ve ilgili üst kurumlar tarafından üniversitelerde görev yapmakta olan araştırma görevlilerine 1,2 veya 3 üncü derece kadro tahsisi yapılmamaktadır.

Hal böyle olunca, öğretim üyeliğine geçemeyen ve kadro sorunu yaşayan kişiler 4 üncü derecede görevlerine çok uzun süre devam etmekte, bu durumdan dolayı uzun süre hizmetleri bulunmasına karşılık yeşil pasaport alamamaktadır.

Bu mağduriyete dair ilk emsal karar Bursa Bölge İdare Mahkemesi tarafından araştırma görevlisi lehine çözüme kavuşmuştur.

İlgili mahkeme, yasaya atıf yaparak araştırma görevlilerinin kadro derece aralığına dikkat çekmek suretiyle yeşil pasaport almasına yönelik talebin reddine dair işlemi bozmuştur ve kesin hükümle karar vermiştir.

Söz konusu mahkeme kararı, araştırma görevlilerinin yeşil pasaport almalarına yönelik emsal nitelik taşımaktadır.

Üniversitelerimizde görev yapmakta olan binlerce araştırma görevlisini yargı süreçleriyle uğraştırmak yerine bu konuda YÖK ve Cumhurbaşkanlığı ortak bir adım atarak hizmet süresi olarak hak eden araştırma görevlilerine yeşil pasaport tahsisi için kadro derece değişikliğinin önünü açmalıdır!