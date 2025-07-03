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MEB Bütçe Yönetiminde Dijitalleşme ve Yapay Zeka Dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı, bütçe süreçlerinde dijital platformlar ve yapay zeka projeleriyle verimliliği artırıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 14:14, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 14:13
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MEB Bütçe Yönetiminde Dijitalleşme ve Yapay Zeka Dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı, bütçe süreçlerini hızlandırmak ve kamu kaynaklarını daha verimli, veriye dayalı şekilde yönetmek amacıyla dijital platformlar ile yapay zeka destekli projeler kullanmaya başlamıştır. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bütçe süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için atılan adımların, bütçe yönetiminde dijitalleşme ve yapay zeka destekli karar mekanizmalarına geçişi yansıttığı belirtilmiştir. Bu kapsamda, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından geliştirilen "Bütçe Süreci Yönetim Platformu" ile milletvekillerinin seçim bölgelerine ait eğitim raporları, Bakanlığa yöneltilen tüm soru önergeleri ve cevapları tek bir çatı altında toplanmıştır. 2025 bütçe görüşmelerinde etkin olarak kullanılan bu sistemin, 2026 yılında da kullanılmasının hedeflendiği vurgulanmıştır.

Bütçe ve Tahakkuk Platformu Çalışmaları

Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği doğrultusunda, Strateji Geliştirme Başkanlığına bağlı olarak 81 ilde Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlükleri kurulmuştur. Bu müdürlüklerle merkez teşkilatı arasında elektronik ortamda güvenli, hızlı ve etkin iletişim kurulması, ödeneklerin ihtiyaca ve veriye dayalı biçimde planlanarak kamu kaynaklarının doğru, yerinde ve tasarruf tedbirlerine uygun şekilde kullanılması amacıyla "Bütçe ve Tahakkuk Platformu"nu hayata geçirmeye yönelik çalışmalara başlanmıştır.

Daha Şeffaf ve Etkili Bütçe Yönetimi Hedefi

  • Şeffaflık ve hesap verilebilirliği önceleyen bir yaklaşımla, Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı kapsamında "Yapay Zeka Destekli Bütçe İzleme ve Değerlendirme Projesi" başlatılmıştır.
  • Bu proje ile bütçe ve veriler analiz edilirken, yöneticilere stratejik karar alma süreçlerinde destek sağlanması amaçlanmaktadır.
  • Sürdürülen çalışmaların, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ile entegrasyon sağlayarak hizmetlerin niteliğini ve sunumunda etkinliği artıracağı öngörülmektedir.
  • Bu adımlar sayesinde bütçe yönetiminde daha şeffaf, hızlı ve etkili bir yapı hedeflenmektedir.


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