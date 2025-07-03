Saraçhane'de gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını duyurmuştu.

Gözaltına alınan 34 şüpheliden 7'sinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmasına hükmeden hakimlik, 19 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği, 6 şüphelinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

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