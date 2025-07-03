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Yenidoğan Çetesi Davasında Tahliye Kararına Başsavcılıktan İtiraz

Bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden oldukları iddiasıyla yargılanan 57 sanıktan 3'ü tahliye edildi. Savcılık, bu karara itiraz etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 14:58, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 15:01
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Yenidoğan Çetesi Davasında Tahliye Kararına Başsavcılıktan İtiraz

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 57 sanığın yargılandığı davada, tutuklu bulunan 3 sanığın tahliye edilmesine cumhuriyet başsavcılığınca itiraz edildi. Bu kapsamda, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dün yapılan duruşmada verilen tahliye kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itirazda bulunuldu. Başsavcılık, tahliye kararının kaldırılmasını ve sanıkların yeniden tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme Kararları ve Uygulanan Tedbirler

  • Mahkeme heyeti, dün yapılan 30. duruşmada, tutuklu sanıklardan hemşireler H.G., M.S. ve N.K.'nın tahliyesine karar verdi.
  • 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
  • Tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol tedbirleri uygulandı.
  • Mahkeme, bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının da kaldırılmasına karar verdi.

Duruşma Süreci ve Sonraki Adımlar

Tüm duruşma tutanaklarının Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 9 Eylül'e erteledi.


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