Cevdet Yılmaz: Şiarımız güçlü aile, güçlü toplumdur

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının açılışında konuşan Yılmaz, ocakta gerçekleştirilen ilk toplantıda nüfus politikalarının mevcut durumu ve atılacak adımların değerlendirildiğini söyledi.

Ailenin ve nüfus yapısının korunmasına yönelik somut uygulamalara hızla başladıklarını dile getiren Yılmaz, doğum yardımı kapsamındaki ödemelerde anlamlı artış sağlayan düzenlemenin hayata geçirildiğini, doğum sonrasında yapılan tek seferlik ödeme miktarının 5 bin liraya yükseltilirken, ikinci çocuk için beş yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için beş yaşını dolduruncaya kadar aylık 5 bin lira düzenli doğum yardımı ödemelerin başladığını ifade etti.

Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ile yaygınlaştırıldığını hatırlatarak, 14 Nisan'da bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilen teknik toplantı sonucunda, "mevzuat", "çalışma hayatı", "sağlık", "eğitim", "ekonomik teşvikler" ile "iletişim ve farkındalık oluşturma" başlıkları altında altı ayrı çalışma grubu oluşturulduğu ve her bir çalışma grubu için koordinatör ve işbirliği yapılacak kurumların belirlendiğini bildirdi.

Bugünkü toplantının gündeminde, çalışma gruplarının yaptığı hazırlıkların ve sunumların değerlendirildiğini aktaran Yılmaz, bunun sonucunda ortaya konacak öneriler kapsamında gelecek dönemde atılacak adımların netleştirilmesinin yer aldığını söyledi.

- "Şiarımız güçlü aile, güçlü toplumdur"

Yılmaz, nüfus projeksiyonlarıyla aile ve toplum yapısındaki değişimlere göre, nüfus, aile ve evlilik alanlarında etkili politikaların hayata geçirilmemesi halinde demografik kırılganlıkların derinleşmesi riskinin bulunduğu değerlendirmesini yaptı.

"Aile kurumunu ve güçlü nüfus yapısını güvence altına alacak, aile kurmayı ve çocuk sahibi olmayı teşvik edecek ve kolaylaştıracak yasal düzenlemelerin ve politikaların kurumların ortak gayretiyle vakit kaybetmeksizin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Şiarımız güçlü aile, güçlü toplumdur. Ailelerimizin sayısını artırmak, evlenme ve çocuk sahibi olmada yaş ortalamasını düşürmek temel önceliklerimiz arasındadır." ifadelerini kullanan Yılmaz, kadınlarda ilk evlenme yaşının 2001'de 22,7 iken 2024'te 25,8'e yükseldiğini, ilk doğumdaki ortalama anne yaşının ise 2014'te 25,5 iken, 2024 itibarıyla 27,3'e çıktığı bilgisini verdi.

Yılmaz, bu eğilimin kadınların doğurganlık dönemini kısaltarak toplam doğurganlık hızını düşürdüğünü söyledi.

- Ulusal Demografi Stratejisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak ilan ettiğini anımsatan Yılmaz, doğurganlık hızındaki düşüşü ise "varoluşsal bir tehdit" olarak tanımladığını hatırlattı.

Cevdet Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazı çok uluslu kurum ve sivil toplum kuruluşları tarafından doğurganlığı azaltmaya yönelik çalışmaların sürdürülmek istendiğinin farkındayız. Medya ve sosyal medya kanalı ile küresel düzeyde bir cinsiyetsizleştirme kampanyasının yürütüldüğünü de hep birlikte gözlemliyoruz. Demografik değişimleri doğru okuyarak bugünden güçlü politikalar üretmemizi sağlayacak bir Ulusal Demografi Stratejisi'nin hayata geçirilmesi, önümüzdeki dönemin öncelikli hedefleri arasındadır."

Yılmaz, aileye ve nesillere zarar veren bu akım ve yaklaşımlar konusunda kamu kurumlarının yanı sıra vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının da gerekli bilgilere ve farkındalığa sahip olması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Tüm kurumların bu konuda azami dikkat, özen ve sorumluluk içerisinde hareket edeceğine, doğurganlığın doğrudan veya dolaylı olarak azalmasına neden olacak çalışmalara fırsat verilmeyeceğine inandığını belirten Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ailenin korunması ve doğurganlık hızının artırılması ülkemizin öncelikli hedefidir, bu doğrultuda tüm kamu kurumlarının işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Nüfus Politikaları Kurulu, Türkiye'nin demografik geleceğini şekillendiren güçlü bir istişare ve icra mekanizması olarak eşgüdüm noktasında üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir. Kreş ve bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasından aile hayatı ile çalışma hayatını eş zamanlı sürdürmeye imkan sağlayan çalışma modellerine, ebe hizmetinin, sağlık hizmetinin yaygınlaştırılmasından kültürel çalışmalara, ekonomik teşviklerden yerleşime kadar geniş bir yelpazede eylem planlarımızı hazırlıyoruz.

Bununla birlikte aile ve nüfus politikalarında veriye dayalı, sürdürülebilir ve etkili adımlar atabilmemiz için araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve bu alanda disiplinler arası çalışmaların teşvik edilmesi kritik bir gerekliliktir. Bu kapsamda, akademik dünyaya da önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulamak isterim. Aile kurumu ve güçlü nüfus yapısının korunması, küresel ölçekte toplumları etkileyen kritik bir konudur. Bugün dünya genelinde aile yapısı ve doğurganlık oranları tehdit altındayken, pek çok ülkenin bu alanda çözüm üretmekte zorlandığını görüyoruz. Bu çerçevede, aileyi ve doğurganlığı önceliklendiren çalışmalarımız, dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere, geniş anlamda, uluslararası anlamda da fayda sağlayıcı ve yol gösterici nitelikte olacaktır. Aile yapısının zayıflaması, doğurganlık oranlarındaki düşüş ve toplumsal değerleri aşındıran eğilimler gibi sağlıklı nesillerin geleceğini tehdit eden gelişmelere karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz."

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.