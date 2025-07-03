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Yozgat'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Yozgat'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 16:52, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 17:07
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Yozgat'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

H.B. idaresindeki 34 EHK 628 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Yerköy Bölge Trafik İstasyonu mevkisinde kontrolden çıkarak geçtiği karşı şeritte sürücüsü henüz öğrenilemeyen 63 AAU 229 plakalı kamyon ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü H.B. ile araçta bulunan Ş.B. ve F.B. hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, trafik kurallarına uymamanın ölümlü kazalara yol açtığını söyledi.

Otomobilin karşı şeride geçerek kamyona çarpması sonucu trafik kazasının meydana geldiğini belirten Özkan, "Maalesef kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kamyondaki 2 vatandaşımız da yaralandı. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymasını istiyoruz." diye konuştu.

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