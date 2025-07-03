Türkiye'de Sanayi Alanları 5 Yılda İki Katına Çıkacak!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de 150 bin hektar olan planlı sanayi alanlarının 2030 yılında 350 bin hektara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Bu hedefin, 60 yılda gerçekleştirilen toplam sanayi alanı büyüklüğünün 2 mislinin üzerine sadece 5 yılda çıkması anlamına geldiğini vurguladı. Gaziantep Sanayi Odası'nda düzenlenen Sanayicilerle İstişare Toplantısı'nda konuşan Kacır, Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütme perspektifiyle ilgili Ulusal Sanayi Master Planları hazırladıklarını ifade etti.

Sanayi Alanlarında Hedefler ve Planlar

Kacır, ileriki 5 yıl için belirlenen hedeflere ilişkin olarak, mevcut 150 bin hektar olan planlı sanayi alanlarının 2030 yılına kadar 350 bin hektara çıkarılacağını söyledi. Bu plan kapsamında, Türkiye'nin tüm bölgelerinde 30 yıllık bir perspektifle ulaştırma koridorları, enerji hatları, maden varlıkları, arazi haritaları, depremsellik riskleri ve su kıtlığı riskleri ile arazi mülkiyet yapıları dikkate alınarak planlama yapıldığını belirtti. Böylece sanayicilerin uygun koşullarda altyapısı hazırlanmış planlı sanayi alanlarına erişimi mümkün olacak.

Çalışmaların İlk Etabı ve Hedeflenen Bölgeler

Çalışmanın ilk etabı Samsun-Adana-Mersin hattında tamamlandı.

tamamlandı. Bu hatta 17 şehir üzerinde 32 büyük ölçekli bölge üzerinde çalışmalar son noktaya getirildi.

üzerinde üzerinde çalışmalar son noktaya getirildi. Amaç, proje üzerindeki illerin lojistiğini hızlandırmak.

Anadolu'da Yeni Sanayi Merkezleri

Kacır, kalkınma yolu niteliğinde olan şehirlerde yeni sanayiler için çalışmaların tamamlanacağını ve Türk sanayisinin Marmara'ya sıkışmışlığının geride bırakılarak Anadolu'nun yeni sanayi merkezlerinin daha hızlı şekilde yükseleceğini belirtti. Bu çalışmaların sanayi yatırımlarını hızlandıracağı ve ivme kazandıracağı ifade edildi.

Programa Katılanlar

Gaziantep Valisi Kemal Çeber

Kilis Valisi Tahir Şahin

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

İş dünyası temsilcileri



