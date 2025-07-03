Ak Partili Güler: TBMM tatile girmeden 4 teklifi görüşecek

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösteren Güler, dünyanın hiçbir yerinde, gelişmiş toplumlarda "sinsice hazırlanmış soytarılığın ve sokak serseriliği davranışının" mizah veya sanat adı altında sunulamayacağını belirtti.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltılar olduğunu hatırlatan Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İfadelerde utangaçlık, garip birbirini suçlama da var. Aslında planlı ve hesaplı bir şey olduğunu da görmüş olduk. Herkes haddini, hududunu, sınırlarını iyi bilsin. Toplumumuzun değerlerine, inançlarına karşı herhangi bir saygısızlığı, hadsizliği, sinsice hazırlanmış davranışı kabul etmeyeceğimizi söylemek isterim."

Sivas olaylarında ve Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Güler, Türkiye'de 1993'te karanlık dönemlerin yaşandığını ifade etti.

TBMM tatile girmeden hangi tekliflerinin görüşüleceğinin sorulması üzerine, Genel Kurulda dün İklim Kanunu Teklifi'nin kabul edilerek yasalaştığını anımsattı.

İklim Kanunu'ndaki düzenlemelerle ilgili bazı yalan ve gerçek dışı haberlerin yapıldığını kaydeden Güler, kanunda yer almayan "Yapay et üretimi serbest bırakılacak", "Bütün hayvanlar öldürülecek", "Et ve süt üretiminde beslenen hayvanlar öldürülecek", "Harcama kalemleri belli limite çekilecek", "Herkesten karbon vergisi alınacak" şeklinde yalan bilgilerin sunulduğunu aktardı.

Güler, kanunda, çevreye duyarlı, yeşil çevrenin ve içme suyu kaynaklarının korunmasına yönelik düzenlemeler bulunduğunu anlattı.

Kanunda 46 başlıkta yeni kavramların yer aldığını kaydeden Güler, "Madde madde kanunu anlattık. Yalan bilgilerle beraber toplumumuz manipüle edildi, yanlış yönlendirildi." dedi.

- "Niye yalan söylüyorsun?"

TBMM Genel Kurulunun bugün enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşeceğini anımsatan Güler, teklifteki zeytinlik alanlarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin yalanlarla toplumun manipüle edildiğini söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde zeytin ağacı sayısının 87 milyondan 210 milyonun üzerine çıkarıldığını ifade eden Güler, termik santrallerinin havzasında bulunan kömüre ulaşmak için yeri belli olan 50 bin zeytin ağacının taşınacağını anlattı.

Güler, "Bütün zeytinlikleri kesiyorlar" diye yalan ve gerçek dışı söylemlerde bulunulduğunun altını çizdi.

Milletvekillerinin fotoğrafları konularak "İşte talan ve zeytinliği yok edecek milletvekilleri" denilerek haberler yapıldığını da belirten Güler, şöyle devam etti:

"Bunu gazeteci kılıklı tipler neden yapıyor? Yalan üzerinden yapıyorlar. 50 bin zeytin ağacı üzerinden 212 milyon zeytinliği yok sayıyorlar. Niye yalan söylüyorsun? Sen gazetecilik falan yapmıyorsun. Sen bu ülkeye saldırıyorsun. Bu ülkenin geleceğine, enerjisine, imkanlarına düşmansın. Gazetecilik falan yapmıyorsun, sen bu ülkeye düşmanlık yapıyorsun. Bütün bilim adamları 'Taşınabilir, uygundur' söylemiş. Sen şimdi niye yalan söylüyorsun, insanları kışkırtıyorsun?"

Plan ve Bütçe Komisyonunda çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşüldüğünü anımsatan Güler, Genel Kuruldaki çalışma takvimine ilişkin de bilgi paylaştı.

Abdullah Güler, "Toplam 4 kanun teklifini görüşmeyi arzu ediyoruz. Muhalefet gruplarına da bahsettik. Önümüzdeki 15-20 günlük, 2-3 haftalık çalışma süreleriyle bu teklifleri görüşmeyi arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Müslüman karşıtlığına (İslamofobi) ilişkin eylem planı hazırlanması gerektiğini söylediği belirtilerek, AK Parti'nin böyle bir çalışmasının olup olmadığının sorulması üzerine Güler, bu konuda ciddi çalışma yapanların bulunduğunu bildirdi.

Bahçeli'ye teşekkür eden Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Müslüman karşıtlığı ile mücadeleye yönelik çalışma yapılmasını ifade ettiğini kaydetti. Güler, "Önümüzdeki süreçlerde bu çalışmalarda bir şey ortaya çıkarsa parti kurullarımızla ve MHP'yle, Sayın Devlet Bey'le görüşmek suretiyle önümüzdeki dönemlerde bazı gelişmeler olabilir. Çalışan arkadaşlarımız var." ifadelerini kullandı.