Hafta Sonu Hava Sıcaklıkları 6 Derece Birden Artacak!

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren 4-6 derece artacağı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre sıcaklıkların gelecek hafta artış göstereceğini belirtti. Bu durumun hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geldiğini vurguladı. Süreçte çok daha duyarlı davranmanın hayati önemde olduğunu ifade etti.

Hava Sıcaklıklarında Beklenen Artış

Cumartesi gününden itibaren sıcaklıklar 4-6 derece artacak.

gününden itibaren sıcaklıklar artacak. Sıcaklık artışı, gelecek hafta boyunca etkili olacak.

Alınması Gereken Önlemler

Sağlığımızı korumak için gerekli tedbirler alınmalı.

Orman yangınlarının önüne geçmek için daha duyarlı davranılmalı.

Murat Kurum, bu süreçte herkesin çok daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini vurguladı.



