Kiracıyı Evden Çıkarmak İçin Sayaç Söken Emlakçıya Hapis Onandı!

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kiracıyı tahliyeye zorlamak amacıyla elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarını söken emlakçıya verilen 2 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

İstanbul'da bir emlakçı, ev sahibiyle birlikte hareket ederek kiracıdan evi boşaltmasını istedi. Ancak kira sözleşmesinin devam ettiğini belirten kiracı, evi boşaltmayı reddetti. Bunun üzerine emlakçı, kiracının abonesi olduğu sayaçları söktü ve kiracının şikayeti üzerine hakkında dava açıldı.

Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, karara itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.

Kararın Detayları

Sanığın, kiracıyı evden çıkarmak için önce telefonla aradığı, olumsuz cevap alınca evin sayaçlarını söktüğü belirtildi.

Bu eylemlerle kiracıya çeşitli yöntemlerle rahatsızlık verildiği ifade edildi.

ifade edildi. Yerel mahkemenin, sanığın eylemine uyan suç vasfı ve yaptırımları doğru biçimde belirlediği aktarıldı.

"Temyiz isteminin reddiyle hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.



