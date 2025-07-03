Bakanlıktan bebeğini çöpe bırakan anneyle ilgili açıklama

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da bir anne 3 günlük olduğu düşünülen bebeğini poşete koyup çöpe attı" başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bebeğini çöpe bırakan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hastanede tedavi süreci devam eden bebek, taburcu olduktan sonra devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."