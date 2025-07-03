Fenerbahçe'de 9.684 İmza Teslim Edildi

FENERBAHÇE Kulübü, teslim edilen 9.684 imzanın gerekli kontrollerin ardından sicil kuruluna teslim edileceğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreterliği tarafından görevlendirilen komisyonun, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'ndan 03.07.2025 tarihinde toplam 9.684 beyannameyi teslim aldığı belirtildi. Bu beyannamelerin, ıslak imzalı olup olmadığı, geçerli noter tasdikine sahip olup olmadığı, imza sahibinin kanun ve tüzüğün öngördüğü yazılı şartları taşıyıp taşımadığı gibi herhangi bir şekli ve hukuki kontrol yapılmaksızın tutanak eşliğinde teslim alındığı ifade edildi.

Teslim alınan beyannamelerin tasnif ve evrak kayıt defterlerine kayıt edilme aşamasına geçileceği bildirildi. Daha önce yapılan açıklamalar çerçevesinde, kayıt altına alınan beyannameler gerekli kontrollerin yapılabilmesi adına sicil kuruluna teslim edilecek.



