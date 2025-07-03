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HSK Kararnameye İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçlarını Açıkladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 20 Haziran 2025 tarihli Adli Yargı Kararnamesi'ne ilişkin yeniden inceleme taleplerinin sonuçlarını duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 23:45, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 23:47
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HSK Kararnameye İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçlarını Açıkladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 20 Haziran 2025 tarihli Adli Yargı Kararnamesi'ne ilişkin yeniden inceleme taleplerinin sonuçlarına dair bir duyuru yayımlamıştır. Yapılan açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından 20 Haziran 2025 tarihli Adli Yargı Kararnamesi'ne ilişkin yeniden inceleme taleplerinin 3 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla karara bağlandığı belirtilmiştir. İlgililer, yeniden inceleme sonuçlarını aşağıda yer alan sorgulama ekranından öğrenebileceklerdir.

Kararname ile ataması yapılmayan ancak yeniden inceleme talebinde bulunan meslektaşların, yeniden inceleme hakları bulunmadığından sorgulama ekranında kayıtları yer almamaktadır.

Yeniden İnceleme Talebi Reddedilenler İçin Bilgilendirme

Açıklamada, yeniden inceleme talebi reddedilenlerin ne yapacağı hakkında da bilgi verilmiştir:

  • Yeniden inceleme talebi reddedilenlerden, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'na itiraz talebinde bulunmak isteyen meslektaşların, yeniden inceleme kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde mutlaka UYAP personel ekranından 'Hakim Savcı Atanma Talep Formu' başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurarak itiraz taleplerini göndermeleri gerekmektedir.


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