AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın taburcu oldu
Geçen hafta geçirdiği kaza nedeniyle omurga yaralanması tedavisi gören AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, taburcu oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 07:26, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 07:36
Muğla'da, 25 Haziran günü geçirdiği kaza sonucu yaralanan Yalçın, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti.
Beraberindeki sağlık ekibiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kontrollü şekilde ambulansa alınan Yalçın, sedyede getirildiği İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.